Kurban Bayramı'nda yemeklerin vazgeçilmezleri arasında kavurma ilk sırada yer alıyor. Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'nda ağızda dağılan ve lokum gibi bir kavurma hazırlamak için kavurma tariflerine yönelmeye başladı. "Kavurma nasıl yapılır? Kurban eti kavurma tarifi hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? Ağızda dağılan lokum etler için kurban eti nasıl kavrulur?" sorularına cevap aranıyor. Hemen hemen her sofrada baş köşeyi kapan kavurmayı hazırlamak oldukça kolay ama dikkat etmeniz gereken birkaç ufak püf noktası var. İşte kavurmaya dair her şey, kavurma etini pamuk gibi yapan kavurma tarifler ve çok önemli püf noktaları...

1 / 21 Kavurma nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nda sevilerek tüketilen yiyeceklerin en başında kavurma yer alıyor. Peki, kavurma tarifi nedir, kavurma nasıl yapılır diyorsanız işte cevapları…

2 / 21 Kavurma yapmanın püf noktası:

-Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son ekleyin.

3 / 21 -Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacak.

4 / 21 -Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.

5 / 21 -Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Bu sebeple kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.

6 / 21 Kavurma etinin yumuşak olması için ne yapmalı?

-Kurban bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir.

-Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz.







7 / 21 Eti mühürleyin

-İç yağı erittikten sonra önce kızgın ateş sonra orta ateşte mühürleyin. Mühürlenen etler daha yumuşak ve lezzetli olacak.

8 / 21 En lezzetli kavurma tarifi

İlk olarak etlerinizi sudan geçirin ve üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun. Daha sonra kuyruk yağını ve etleri doğrayın. Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını tdüdüklü tencerenin içerisine atın. Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir. 40 veya 45 dk sonra düdüklü tencerenin kapağını açarak etleri bir tavaya boşaltın. Daha sonra etleri tavada kavurabilirsiniz.

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Lokum gibi olması için bunu mutlaka ekleyin

Zencefil Kavurma hazırlarken bu püf noktalara dikkat ederseniz hem lezzetli hem de lokum gibi bir et elde edebilirsiniz. Zencefil, etin liflerini parçalar ve yumuşatır. İçerdiği doğal enzimler sayesinde yumuşacık bir et tüketebilirsiniz.



10 / 21 İçerisindeki zingibain adındaki madde proteinleri parçalayan bir enzimdir. Bu enzim, etin protein yapılarını yumuşatır ve daha kolay çiğnenebilir hale getirir. Hafif asidik bir yapıya sahip olan zencefil protein yapısını gevşetir ve yumuşamasını sağlar.

11 / 21 Zencefil, bu kolajeni parçalayarak etin daha yumuşak ve lezzetli hale gelmesine yardımcı olur. Taze zencefil rendesi veya zencefil tozu kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede ağızda dağılan harika bir et elde edeceksiniz.

12 / 21 Sarımsak Sarımsağın içindeki bazı enzimler, etin liflerini gevşeterek etin daha yumuşak bir doku kazanmasını sağlar. Ete yalnızca yumuşaklık kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda lezzetli bir aroma katmış olacak.

13 / 21 Taze sarımsaklar ezilerek suyu çıkarılabilir ve etin üzerine dökülerek kullanılabilir. Sarımsak suyu liflerin içine daha hızlı geçebilir.

14 / 21 Kekik ve defne yaprağı Kekik, etin doğal tadını öne çıkarır ve ona biberimsi, biraz da baharatlı bir tat verebilir. Aynı şekilde defne yaprağı da etin daha kolay bir şekilde yumuşamasını sağlayacaktır. Hafif asidik olması işinizi kolaylaştırabilir.

15 / 21 Soya sosu Soya sosunun içindeki tuz ve doğal asitler kavurmanın istediğiniz gibi olmasını sağlayabilir. Yani, sert eti lokum gibi yapar. Soya sosu, tatlı ve tuzlu tatları dengeler. Etin doğal lezzetini ortaya çıkarır. Ayrıca bu sos doğal olarak tuzlu olduğu için eti bakterilerden koruyacaktır.

16 / 21 Düdüklüde et kavurma tarifi

Düdüklü tencerede yağları eritin. İyice ısındıktan sonra kuşbaşı etleri düdüklüye alın ve mühürleyin.

Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler suyunu çektikten sonra soğan ve sarımsağı ekleyin.

Son olarak baharat, tuz ve suyunu da ekleyip düdüklünün kapağını kapatın.

20 dakika orta ateşte, 30 dakika da kısık ateşte pişirin.



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Kavurma yanına ne gider?

Kavurmayı sadece bir çorba ile tüketebileceğiniz gibi dilerseniz yanına pirinç pilavı yaparak da tüketebilirsiniz.

Bulgur pilavı ya da şehriye pilavı kavurmanızın yanına yakışacaktır.

Dilerseniz patates püresi yapabilirsiniz.

Güzel bir çoban salata ile menünüzü tamamlayabilirsiniz.



18 / 21 Kavurma en güzel nereden olur? Kavurma için en uygun et parçaları genellikle sırt veya but gibi daha az lif içeren bölgelerden gelir. Bu bölgelerdeki etler genellikle daha lezzetli ve yumuşak olur.

19 / 21 Kavurma yaparken tencere kapağı kapatılır mı? Et kavurma yaparken genellikle tencere kapağı kapatılır. Bu, etin pişme sürecinde sıcaklığın, nemin ve buharın korunmasına yardımcı olur. Bu sayede etin daha yumuşak kalması sağlanır.

20 / 21 Kavurma yaparken su konur mu? Kavurma yaparken, etin kurumasını önlemek ve daha yumuşak kalmasını sağlamak için pişirme sırasında yeteri miktarda su veya et suyu eklemek önemlidir. Bu, etin sulu kalmasını ve daha lezzetli olmasını sağlar.