Eskişehir'de kırsal mahalle sakinleri helikopterle uçuş tecrübesi yaşadı

Helikoptere binmekten keyif aldığını kaydeden Özer, "Bir daha bindirseler yine binerim. Bu arada muhtarımıza, bu merkezin yetkililerine de çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Ben uçağa da binmek istiyordum. Şansıma helikopter denk geldi. Çok mutluyum. Heyecanlandım, yukarı çıkınca ne hissedeceğimi düşündüm. Korkulacak bir şey yokmuş. Çok sevdim. Bir de sertifika aldık. Hem etkinlik biletimi hem de sertifikamı hatıra olarak saklamayı düşünüyorum" diye konuştu.