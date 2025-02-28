Geceleri anahtarı kapıda bırakanlar dikkat: Çilingir ustaları uyardı, kapıyı sakın böyle kilitlemeyin

Öyle ki özel ve ince çubuklar kullanan suçlular, kapıda bırakılan anahtarı doğru yöne çevirebiliyor. Bu tür durumlarda en tehlikelisi, tornavidayla bile açılabilen döner kesme burçlu kilitlerdir. Bundan dolayı evinizi koruma altına almak isterken, daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için anahtarları kilit yuvasında bırakmamalısınız.







