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Geceleri anahtarı kapıda bırakanlar dikkat: Çilingir ustaları uyardı, kapıyı sakın böyle kilitlemeyin

Geceleri anahtarı kapıda bırakanlar dikkat: Çilingir ustaları uyardı, kapıyı sakın böyle kilitlemeyin

18:4828/02/2025, Cuma
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Ev güvenliğinin temelini oluşturan kapı kilitleri, hırsızlık vakalarının önüne geçmenin altın kuralı. Bu noktada uyumadan önce kapılar üç tur kitlenir ve anahtarlar kilit yuvası üzerinde bırakılır. Bu yöntemin, dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı güvenliği artırdığı düşünülse de gerçekten korunaklı mı?

Evlerimizin güvenliğini sağlamak ve hırsızlara fırsat vermemek için en sık başvurduğumuz yöntem kapıyı kilitlemek oluyor. Özellikle gelişen teknolojiyle birlikte evlerde kullanılan çelik kapılar da değişmeye başladı ve daha korunaklı bir hale geldi. 

Ancak hırsızlar bu güvenli kapıları dahi aşarak evlere girmenin türlü türlü yollarını bulabiliyor.

KAPI KİLİDİ 3 TURLUYSA 2 TUR ÇEVİREREK KİLİTLEYİN


Evin korunaklı hale gelmesi için kapı kilidini sonuna kadar çeviriyoruz ancak çilingir ustalarına göre; çelik kapı kilidiniz 3 turluysa, kapınızı 2 tur çevirerek kilitlemeniz en güvenli yöntem.

Çünkü kilit 3 tur kilitlendiğinde, kilit milinin kilide tutunan kısmının dayanıklılığı azalıyor. Bu durumda dışarıdan uygulanan darbelerde kilit milinin kırılmasını kolaylaştırıyor ve kapı güvenliği riske giriyor.

İKİ KİLİDİ DE KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN


Ayrıca çelik kapılarda genellikle iki adet kilit göbeği bulunmaktadır ve ekstra güvenlik için iki kilidi de kullanmanız tavsiye edilmektedir. Bu durumu kolaylaştırmak için "ikili pas sistemi" adı verilen tek anahtarla çalışan iki barel sistemini kullanabilirsiniz.

ANAHTARI KAPIDA BIRAKMAYIN!


Öte yandan çoğu zaman kapıyı kilitledikten sonra anahtarı kilit yuvasında bırakmak mantıklı bir seçenek olarak görünüyor ve "Geceleri anahtarları kapıda bırakmak mı daha güvenli, yoksa çıkarmak mı?" sorusu gündeme geliyor. Ancak kapıda bırakılan anahtar sanıldığı kadar güvenli olmayabilir.

Öyle ki özel ve ince çubuklar kullanan suçlular, kapıda bırakılan anahtarı doğru yöne çevirebiliyor. Bu tür durumlarda en tehlikelisi, tornavidayla bile açılabilen döner kesme burçlu kilitlerdir. Bundan dolayı evinizi koruma altına almak isterken, daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için anahtarları kilit yuvasında bırakmamalısınız.



Özellikle kapınız doğrudan sokağa açılıyorsa, anahtarları kapıda bırakmak çok tehlikeli bir seçenek oluşturmaktadır.



#Hırsız
#Kapı
#Çilingir

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