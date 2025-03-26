Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edildi. Türkiye'nin dört bir yanında Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.
Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edildi.
Karaman'da Yenimahalle'deki Yeşil Camisi'nde, Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şeyh Edebali Camisi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Kayseri'de Altınoluk Mahallesi'nde Nasrullahzade Camii'nde, Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Tekirdağ'da Kadir Gecesi dolayısıyla Rüstem Paşa Camisi'nde program düzenlendi.
Gaziantep'te Kadir Gecesi dolayısıyla Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'nde program düzenlendi.
Malatya'nın Darende ilçesinde Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Karabük'te Yeşil Mahallesi'ndeki Yeşil Camisi'nde, Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Kocaeil'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. İzmit ilçesinde 1579 yılında yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camisi'ndeki program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Ağrı'da Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camisi'nde program düzenlendi.
Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi.
Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.
Erzurum'da tarihi Ulu Cami'de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kıldı.
Gaziantep'te Kadir Gecesi dolayısıyla Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'nde program düzenlendi.
Trabzon'da Kadir Gecesi, Ortahisar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde dualarla idrak edildi.
Erzurum'da tarihi Ulu Cami'de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Elazığ'da Kadir Gecesi dolayısıyla İzzet Paşa Camisi'nde program düzenlendi.
Niğde'de Kadir Gecesi dolayısıyla Alaeddin Camisi'nde program düzenlendi.
Kırşehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde program düzenlendi.
İstanbul'da Kadir Gecesi dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, Türk bayrağı yansıtıldı.