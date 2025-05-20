Kilo vermede yeni dönem: 10 bin adıma alternatif interval yürüyüş tekniği

Japon uzmanlar tarafından geliştirilen interval yürüyüş tekniği, uzun süredir popüler olan günde 10 bin adım kuralına meydan okuyor. Bu yöntem, 3 dakika hızlı, ardından 3 dakika yavaş tempoda yapılan yürüyüşlerle hem kalp sağlığını destekliyor hem de kilo vermede daha etkili sonuçlar sunuyor.
Kilo vermede yeni dönem: 10 bin adıma alternatif interval yürüyüş
Japon uzmanlar tarafından geliştirilen interval yürüyüş tekniği, uzun süredir popüler olan günde 10 bin adım kuralına meydan okuyor. Bu yöntem, 3 dakika hızlı, ardından 3 dakika yavaş tempoda yapılan yürüyüşlerle hem kalp sağlığını destekliyor hem de kilo vermede daha etkili sonuçlar sunuyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, bu 30 dakikalık aralıklı yürüyüşlerin tansiyonu düşürmede dört kat daha başarılı olduğunu ve inme riskini yüzde 40 oranında azalttığını gösteriyor.
Aralıklı tempo ile daha verimli yürüyüş
CNN' Türk'ün haberine göre Interval yürüyüş, temposu değişen yürüyüş anlamına geliyor. Bu yöntemde 3 dakika boyunca normalden daha yavaş yürüyüp, ardından 3 dakika kadar şarkı söyleyemeyecek ancak konuşabilecek kadar hızlı bir tempoda yürüyüş devam ettiriliyor. Bu döngü 30 dakika boyunca tekrarlanıyor. Uzmanlar, bu yürüyüş tarzının klasik yürüyüşlere göre daha etkili olduğunu vurguluyor. Yürüyüş sırasında tempo ayarını kontrol etmek için ‘konuşma testi’ öneriliyor: Eğer yanınızdakiyle rahat konuşabiliyor ancak şarkı söyleyemiyorsanız doğru tempodasınız demektir.
Kalp ve akciğer dostu egzersiz
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akın Torun, interval yürüyüşün kalp ve akciğer sağlığı için son derece faydalı olduğunu söylüyor. “Vücudumuzdaki organlar kullanıldıkça gelişir, kullanılmadıkça körelir. Kalbimizin de düzenli olarak tempolu egzersize ihtiyacı var” diyen Dr. Torun, “Interval egzersizlerde nabız yükselir, sonra dinlenme ile düşer. Bu sayede kalp ve akciğerler daha sağlıklı çalışır. Hem sporcular hem de günlük yaşamda aktif olmak isteyen herkes için ideal bir yöntem” ifadelerini kullandı.
Bilimsel verilerle desteklenen yöntem
Interval yürüyüşün kalp sağlığı, tansiyon kontrolü ve kilo verme üzerindeki olumlu etkileri, bilimsel çalışmalarla destekleniyor. Bu yöntem hem yoğun egzersiz yapamayanlar hem de sporcular için uygun ve zaman açısından verimli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sağlık uzmanları, yürüyüş temposunun artırılması ve nabzın kontrollü şekilde yükseltilmesinin, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmada önemli olduğunu vurguluyor.
Zaman kısıtlaması olanlar için ideal
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, özellikle zaman sorunu yaşayan ya da kilo vermek isteyen genç bireyler için interval yürüyüşün etkili olduğunu belirtiyor. “Yürüyüşe uzun süre ayıramayanlar için 30 dakikalık bu yöntem, hem yağ yakımını hızlandırıyor hem de kilo verme sürecini destekliyor. Ancak ileri yaştaki, eklem rahatsızlığı olan kişilerin daha sakin tempolu yürüyüşleri tercih etmesi gerekiyor” diye konuştu.