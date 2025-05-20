Kilo vermede yeni dönem: 10 bin adıma alternatif interval yürüyüş tekniği

Kalp ve akciğer dostu egzersiz

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akın Torun, interval yürüyüşün kalp ve akciğer sağlığı için son derece faydalı olduğunu söylüyor. “Vücudumuzdaki organlar kullanıldıkça gelişir, kullanılmadıkça körelir. Kalbimizin de düzenli olarak tempolu egzersize ihtiyacı var” diyen Dr. Torun, “Interval egzersizlerde nabız yükselir, sonra dinlenme ile düşer. Bu sayede kalp ve akciğerler daha sağlıklı çalışır. Hem sporcular hem de günlük yaşamda aktif olmak isteyen herkes için ideal bir yöntem” ifadelerini kullandı.