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Konya'nın 'arı kuşları' fotoğrafçıların ilgi odağı: Arı, çekirge ve böcekle besleniyorlar

Konya'nın 'arı kuşları' fotoğrafçıların ilgi odağı: Arı, çekirge ve böcekle besleniyorlar

15:0529/06/2025, Pazar
AA
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Konya'nın Ereğli ilçesinde renkli görüntüleri ile doğa sever ve kuş fotoğrafçılarının ilgi odağı olan "Arı Kuşları" (Merops Apiaster) besin bulabilmek ve yavrularını yetiştirebilmek için sulak alanların yakınlarındaki kumluk ve tepelik yerleri tercih ediyorlar. Arı kuşları başta arı türleri olmak üzere, çekirge ve diğer böceklerle besleniyorlar.

Sivri gagaları, uzun gövdeleri ve uzun kuyruklarıyla dikkat çeken arı kuşları, renkli görüntüleriyle dikkati çekiyor.



Arılar ve diğer böcek türleriyle beslenen arı kuşları, Konya'daki yaşam alanlarında avlanırken görüntülendi.



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