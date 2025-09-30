Kültür Yolu Festivali'nde İstanbul'un simge yapıları dijital sanatla aydınlanıyor

Erdoğan, Kız Kulesi'ndeki "Fethin Rüyası" çalışmasına ilişkin de "Üsküdar, fethin rüyasını gören bir şehir olarak kabul edilir. Fatih'in otağını kurduğu yer. O zamanlar Üsküdar sınırları içerisinde. Bundan yola çıkarak, Kız Kulesi'nde İstanbul fethini işleyelim istedik ve geleneksel desenlerimizden yola çıktık." ifadelerini kullandı.





Çalışmada ayrıca yapay zekadan yararlanarak Fatih Sultan Mehmet portresinin izleyiciye direkt bakmasını sağladıklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Gösteride fethin gerçekleştiği sahneler var. Gemilerin karadan yürütülme sahnesi, Fatih'in döktürdüğü topların surları yıkması, sonrasında Ulubatlı Hasan'ın sancağı surlara dikmesi ve Fausto Zonaro'nın meşhur Fatih'in İstanbul'a girişi resmiyle beraber İstanbul'un fethi tamamlanıyor. İkinci sekansta da fetihle beraber İstanbul'daki sosyokültürel ve entelektüel hayata dair bazı sahneler yer alıyor. Sonrasında muhteşem geleneksel desenlerimizle bir final yaptık."