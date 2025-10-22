Mantar toplarken zehirli bir türü fark etti dünya tarihine geçti: Bitkiye keşfedenen kadının adı verildi 'gulsenianum'





ANADOLU'NUN KEŞFEDİLMEMİŞ ZENGİNLİKLERİNE BİR EMSAL





Karaman Dereköy çevresinde tespit edilen türün bitki dünyası için tamamen yeni bir tür olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "Bu keşif, Anadolu'nun hala keşfedilmemiş biyolojik zenginliklere sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.





Bitkinin keşif hikayesini anlatan Prof. Dr. Yıldırım, "Bitki, ilk olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı mezunu ve organik tarım işletmecisi Gülşen Kavas tarafından bulundu.