Otobüste yolculara öyle bir şey ikram edildi ki: Kek değil meyve suyu hiç değil

Yolculuklarda ikramların dağıtıldığı anlar heyecanla beklenir. Firmaların, seyahatler sırasında dağıttıkları meyve suyu, kek ve benzeri ikramlar, yolculukları daha keyifli hale getirir. Ancak bu sefer öyle ki öyle değil. Adıyaman'da bir otobüs firması, seyahat sırasında yolculara kek, bisküvi ve meyve suyu yerine bakın ne ikram etti.
Otobüslerde yapılan küçük ikramlar, uzun saatler süren yolculukları daha rahat ve tatlı kılar.
Antalya-Adıyaman seferini yapan bir otobüs firmasının ikramı sosyal medyada kısa sürede bir çok kişinin beğenisini topladı.
Otobüs firmasının ikinci şoförü Hasan Kalkan, seyahat sırasında yolculara ikram edilmek üzere bakın ne dağıttı.
Kalkan, seyahat sırasında yolculara ikram edilmek üzere kentin tescilli etsiz çiğ köftesini yoğurdu.
Daha sonra çiğ köfteyi yolculara kendi elleriyle ikram etti.
Yolcuların çiğ köfteye ilgi gösterdiğini belirten firma müdürü Emrah Tamer, "Bizim bir kaptanımız ilk olarak bu uygulamayı yaptı. Yolcular bu ikramdan çok memnun kaldı. Biz de firma olarak bu uygulamayı destekledik. 81 ile giden bütün seferlerimizde çiğ köfte ikramı yapmaktayız. Bizim için yolcuların memnuniyeti çok önemli" ifadelerini kullandı.
Hasan Kalkan ise bu uygulamanın devam edeceğini vurgulayarak, "Çiğ köfteyi otobüsün içinde, yolcuların gözünün önünde yoğuruyorum" dedi.