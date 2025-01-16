Otobüste yolculara öyle bir şey ikram edildi ki: Kek değil meyve suyu hiç değil

Yolcuların çiğ köfteye ilgi gösterdiğini belirten firma müdürü Emrah Tamer, "Bizim bir kaptanımız ilk olarak bu uygulamayı yaptı. Yolcular bu ikramdan çok memnun kaldı. Biz de firma olarak bu uygulamayı destekledik. 81 ile giden bütün seferlerimizde çiğ köfte ikramı yapmaktayız. Bizim için yolcuların memnuniyeti çok önemli" ifadelerini kullandı.