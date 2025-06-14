Rize'nin yeni gözdesi: Baklava görünümlü çay bahçesi

"Çok emek verildi buraya"

Ambarlık köyünde yer alan ve görüntüsüyle ilgi çeken çay bahçesinin Çeçeva'ya benzerliğinin verilen emekten kaynaklı olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Sinan Türüt ise "Burada yıllarca akrabalarımızın bizim verdiğimiz emek sonucunda el emeğiyle burada ufaktan güzel bir şekilde bir çay bahçesi yaptık. Çok emek verildi buraya. Bunu da bizim akrabalarımız sosyal medyaya attığında baya bir ilgi gördü. Onun sonucunda buraya gelenler fotoğraf çekilenler var. Çeçeva da el emeği verilmiş bir yerdir, burada da bir emek verilmiş. Rakip değiliz, orada da bir güzellik var burada da bir güzellik var. Görmek isteyen vatandaşlarımızı da halkımızı da bekleriz. Rize'mize kazandırılmış bir güzellik" diye konuştu.