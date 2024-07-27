Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadelesine yenik düştü. 25 yıldır tedavi gören Akaröz'den acı haber geldi. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın en acı günü.
Safiye Soyman'ın, 25 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.
Harun Akaröz, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.
Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.
‘Bana bir şey olursa diye hiç düşünmedim'
Oğlu Harun'un geleceğinin de garanti altında olduğunu açıklayan Soyman, "Son albümlerimde hep Harun’un sevdiği şarkıları seslendiriyorum.
Sanatçı arkadaşlarımdan izin istiyorum, sağ olsunlar onlar da ücretsiz verdiler. Müzik Harun’a ilaç gibi geliyor.
‘Bana bir şey olursa’ diye hiç düşünmedim, ‘çocuğumun yanında olayım’ diye hep dua ettim. Onun her şeyi hazır. Onun geleceği garanti altında. Ne maddi ne manevi anlamda yalnız değil, kardeşi var, Faik abisi var" demişti.
Zaman zaman oğluyla fotoğraflarını paylaşan Safiye Soyman, yıllar önce oğlu Harun ile gittiği Amerika günlerinden bir fotoğrafı "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik. Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notuyla paylaşmıştı.