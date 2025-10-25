Sanatın kalbi bu kez Ege'de atıyor: İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

İZMİR’İN KÜLTÜR YAŞAMINDA YENİ BİR DÖNEM





Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:





“İzmir Kültür Sanat Fabrikası, çocuklardan gençlere, akademisyenlerden sanatçılara kadar her yaştan bireyin bir araya geldiği yeni nesil bir kültür platformu olarak kent belleğinde yerini almıştır. Merkezin etkinlik verileri de bu dönüşümün başarısını açıkça ortaya koymaktadır. 2023 yılında kapsamlı restorasyon sürecinin ardından yeniden İzmirlilerle buluşan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 2024 yılında düzenlenen 530 etkinlikte 655 binden fazla sanatseveri ağırlamıştır. 2025 yılı itibarıyla ise, bir önceki yılın rakamlarının şimdiden yakalanmak üzere olduğu görülmektedir. Bu veriler, İzmir’in kültür ve sanat yaşamına atılan bu adımın ne kadar isabetli ve vizyoner bir girişim olduğunu göstermektedir” dedi.



