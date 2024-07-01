Sürekli bel ve boyun ağrısı yaşayanlar dikkat: Felç kalma riskiniz olabilir

Uzun süre ekran başında kalınan teknoloji çağında kaçınılmaz bir sorun haline gelen bel ve boyun ağrıları, zararsız olabileceği gibi çeşitli sağlık sorunlarına da işaret edebiliyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Candan Hundemir, bel ve boyun fıtıkları hakkında gözden kaçan noktaları anlattı. Hundemir, “Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda felç olmayla ilgili geriye dönüşü olmayan bir yola girmemek için erken ve hızlı karar almak gerekiyor” dedi.
Tempolu yaşam, saatler boyu masa başında çalışma, yanlış duruş alışkanlıkları gibi faktörler, bel ve boyun ağrılarını tetikleyerek günlük yaşamı olumsuz etkileyebilirken, fıtık gibi problemlere de yol açabiliyor.
Sağlık sorunları gözden kaçıyor
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Candan Hundemir, bel ve boyun ağrılarının yüzde 95'inin mekanik kökenli olduğunu belirterek ”Bel ve boyun ağrıları kasların, bağların veya eklemlerin zorlanmasıyla yaşanıyor. Bunun temelinde genellikle ciddi bir sorun yatmamakla birlikte istirahat, ilaç veya fizik tedavi gibi cerrahi dışı yöntemlere iyi yanıt verebiliyor. Ancak, cerrahi olmayan bu yöntemler sırasında, aslında var olan sağlık sorunları gözden kaçabiliyor. Bunların başında da bel ve boyun fıtıkları geliyor” diye konuştu.
Yaşla birlikte kıkırdaklar da suyunu kaybediyor
Opr. Dr. Candan Hundemir yaş faktörüne de değindi. Hundemir, “Bel ve boyun fıtıkları, omurlar arasında bulunan kıkırdakımsı yapıların hasar görmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bu yapılar, omurgaya gelen fazla yükü emerek dengeliyor. Aşırı yüklenme ise bu yapıların bozulmasına, yıpranmasına ve aşınmasına yol açıyor.
Yaşla birlikte kıkırdaklar suyunu kaybederken, onları bir arada tutan zarın yırtılmasına neden olabiliyor. Bu durum, kıkırdakların bulunduğu yerden omurilik ve sinirlerin geçtiği kanala doğru taşmasını, yani fıtıklaşmasını ve bu yapıların itilmesini tetikliyor” dedi.
Şiddetli ve sürekli ağrılarda doktora başvurmaları gerekiyor
Hundemir, bel ve boyun fıtıklarının belirtilerini şu şekilde açıkladı:
“Belirtiler arasında bel veya boyunda şiddetli ağrı, bacaklarda veya kollarda uyuşma ve karıncalanmanın yanı sıra güçsüzlük, hareket kısıtlılığı ve reflekslerde azalma bulunuyor. Bu belirtiler, fıtığın omurilik veya sinir köklerine baskı yapmasıyla gerçekleşiyor ve hastanın günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Böylesi bir aşamada hastaların mutlaka bir cerraha danışması gerekiyor”
Erken teşhis bel ve boyun fıtıklarının etkilerini en aza indirir
Opr. Dr. Candan Hundemir, cerrahi tedavinin fıtıklaşmış kıkırdağın çıkarılması veya omurların sabit hale getirilmesi gibi işlemleri içerebildiğine dikkat çekerek,
“Cerrahinin amacı, sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Bel ve boyun fıtıkları da yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, cerrahi müdahale gerektiren durumlarda felç olmayla ilgili geriye dönüşü olmayan bir yola girmemek için erken ve hızlı karar almak gerekiyor. Ayrıca, doktor yönlendirmeleriyle bel ve boyun sağlığının korunması için doğru duruş, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek de elzem” dedi.