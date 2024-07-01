Sürekli bel ve boyun ağrısı yaşayanlar dikkat: Felç kalma riskiniz olabilir

Sağlık sorunları gözden kaçıyor

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Candan Hundemir, bel ve boyun ağrılarının yüzde 95'inin mekanik kökenli olduğunu belirterek ”Bel ve boyun ağrıları kasların, bağların veya eklemlerin zorlanmasıyla yaşanıyor. Bunun temelinde genellikle ciddi bir sorun yatmamakla birlikte istirahat, ilaç veya fizik tedavi gibi cerrahi dışı yöntemlere iyi yanıt verebiliyor. Ancak, cerrahi olmayan bu yöntemler sırasında, aslında var olan sağlık sorunları gözden kaçabiliyor. Bunların başında da bel ve boyun fıtıkları geliyor” diye konuştu.