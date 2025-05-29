Taksilerin rengi neden sarı? Milyonlarca aracın renginin aynı olmasının sebebi ortaya çıktı, duyunca çok şaşıracaksınız

Taksilerin rengi neden sarı?





Taksiler neden sarı? Bu soru, şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olan taksilerle ilgili en çok merak edilen konulardan biri. Sarı renk, yıllardır dünya genelinde taksilerle özdeşleşmiş durumda. Peki ama neden başka bir renk değil de sarı tercih ediliyor? İşte bu ilginç tercihin ardındaki bilimsel ve tarihsel gerçekler...