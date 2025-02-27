Ramazan için geri sayım başladı. Dünyada en uzun süre oruç tutacak ülke belli oldu. Türkiye’deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya inerken 14 saat 47 dakika oruçlu olacak ülke sosyal medyada gündem oldu. İşte oruç süresiyle rekor kıran o ülke...

1 /10 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Cumartesi günü ilk sahura kalkılacak.

2 /10 Türkiye’deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya indi.

3 /10 Ramazanın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakikayla en uzun, 30 ilde 12 saat 54 dakikayla en kısa oruç tutulurken, geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.

4 /10 Dünyada en uzun oruç ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda’nın Wellington şehrinde tutulacak.

5 /10 İlk imsak saat kaçta?

1 Mart Cumartesi ilk imsak Iğdır’da saat 05.08’de, son imsak Çanakkale’de saat 06.18’de olacak.

6 /10 Türkiye'de ilk iftar hangi şehirde olacak?

İlk iftarın 18.02’te Iğdır’da, son iftarın 19.12’de Çanakkale’de yapılacak.



7 /10 En kısa oruç tutacak il hangisi?

2025 Ramazan ayında Türkiye'nin en kısa oruç süresi Hatay'da olacak. 1 Mart'ta Hatay'da imsak vakti 05:41'de başlayacak, iftar ise 18:37'de gerçekleşecek. Bu durumda Hatay'da oruç süresi yaklaşık 12 saat 56 dakika olacak.

8 /10 En uzun oruç tutacak il hangisi?

Türkiye'de en uzun oruç süresi Sinop'ta tutulacak. 1 Mart 2025'te Sinop'ta imsak vakti 05:35'te başlayacak, iftar ise 18:42'de yapılacak. Böylece Sinop'ta oruç süresi yaklaşık 13 saat 7 dakika olacak.

9 /10 Dünyada en uzun oruç tutan ülke hangisi?

Gabon’un başkenti Librevil’de 13 saat 23 ve Norveç’in Tromso şehrinde ise 13 saat 4 dakika oruç tutulacağını bildiren İşlek, dünyada en uzun orucun ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda’nın Wellington şehrinde tutulacağını kaydetti.