Ramazan için geri sayım başladı. Dünyada en uzun süre oruç tutacak ülke belli oldu. Türkiye’deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya inerken 14 saat 47 dakika oruçlu olacak ülke sosyal medyada gündem oldu. İşte oruç süresiyle rekor kıran o ülke...
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Cumartesi günü ilk sahura kalkılacak.
Türkiye’deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya indi.
Ramazanın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakikayla en uzun, 30 ilde 12 saat 54 dakikayla en kısa oruç tutulurken, geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.
Dünyada en uzun oruç ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda’nın Wellington şehrinde tutulacak.
İlk imsak saat kaçta?
1 Mart Cumartesi ilk imsak Iğdır’da saat 05.08’de, son imsak Çanakkale’de saat 06.18’de olacak.
Türkiye'de ilk iftar hangi şehirde olacak?
İlk iftarın 18.02’te Iğdır’da, son iftarın 19.12’de Çanakkale’de yapılacak.
En kısa oruç tutacak il hangisi?
2025 Ramazan ayında Türkiye'nin en kısa oruç süresi Hatay'da olacak. 1 Mart'ta Hatay'da imsak vakti 05:41'de başlayacak, iftar ise 18:37'de gerçekleşecek. Bu durumda Hatay'da oruç süresi yaklaşık 12 saat 56 dakika olacak.
En uzun oruç tutacak il hangisi?
Türkiye'de en uzun oruç süresi Sinop'ta tutulacak. 1 Mart 2025'te Sinop'ta imsak vakti 05:35'te başlayacak, iftar ise 18:42'de yapılacak. Böylece Sinop'ta oruç süresi yaklaşık 13 saat 7 dakika olacak.
Dünyada en uzun oruç tutan ülke hangisi?
Gabon’un başkenti Librevil’de 13 saat 23 ve Norveç’in Tromso şehrinde ise 13 saat 4 dakika oruç tutulacağını bildiren İşlek, dünyada en uzun orucun ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda’nın Wellington şehrinde tutulacağını kaydetti.
Ramazanın son günü 29 Mart’ta ilk iftar Iğdır’da saat 18.31’de, son iftar ise Edirne’de 19.42’de yapılacak. Son gün Ankara, Zonguldak ve Düzce’de 14 saat 12 dakikayla en uzun, Bitlis’te ise 14 saat 6 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak.