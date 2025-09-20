Teşkilat'a 3 flaş transfer: Yeni sezonda kadroya birbirinden ünlü oyuncular katıldı

Bülent Polat, Teşkilat oyuncuları arasına dahil oldu





Bülent Polat, dizide Dizdar Denkel karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Dizdar, hiçbir örgüte bağlı olmayan ve yalnızca kendi çıkarı için hareket eden tehlikeli bir adamdır. Altay tarafından yenilgiye uğratıldığı için intikam peşine düşen Dizdar, yeni sezonda hikâyenin gerilimini artıracak. Bu sürpriz gelişme, dizinin heyecan dozunu yükseltecek.