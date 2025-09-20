Yeni Şafak
Teşkilat'a 3 flaş transfer: Yeni sezonda kadroya birbirinden ünlü oyuncular katıldı

08:4520/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, 6. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. 21 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak yeni sezonda, heyecan ve aksiyon hız kesmeden devam ederken, oyuncu kadrosuna Bülent Polat, Serhat Tutumluer ve Asena Girişken gibi başarılı isimler katıldı.

Teşkilat, izleyiciyi ekrana kilitleyen operasyonları ve sürükleyici hikâyesiyle 6. sezonda daha da güçlü bir şekilde geliyor. Teşkilat oyuncuları arasına katılan yeni karakterler, dizide dengeleri değiştirecek ve hikâyeye farklı boyutlar kazandıracak. 

Bülent Polat, Teşkilat oyuncuları arasına dahil oldu


Bülent Polat, dizide Dizdar Denkel karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Dizdar, hiçbir örgüte bağlı olmayan ve yalnızca kendi çıkarı için hareket eden tehlikeli bir adamdır. Altay tarafından yenilgiye uğratıldığı için intikam peşine düşen Dizdar, yeni sezonda hikâyenin gerilimini artıracak. Bu sürpriz gelişme, dizinin heyecan dozunu yükseltecek.

Serhat Tutumluer, Rutkay Erginsoy karakterine hayat verecek


Serhat Tutumluer, Teşkilat’ta Türkiye’nin önde gelen ailelerinden birine mensup olan Rutkay Erginsoy’u oynayacak.


Rutkay, hayalini kurduğu devleti kurmak amacıyla ‘Şirket’in Türkiye kolunu yönetir. Vaat edilmiş topraklar uğruna büyük planlar yapan Rutkay, soğukkanlılığı ve acımasızlığıyla izleyiciye güçlü bir karakter portresi sunacak.

Asena Girişken, Suzan Erginsoy rolüyle ekrana gelecek


Asena Girişken ise Rutkay Erginsoy’un eşi Suzan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Suzan, dışarıdan bakıldığında sadık ve itaatkâr bir eş gibi görünse de asıl amacı Erginsoy servetini ele geçirmek olacaktır. Görünüşüyle güven veren ama içten içe bambaşka planlar yapan Suzan, dizinin yeni sezonuna entrika ve sürpriz boyutlar kazandıracak.

Teşkilat, 21 Eylül Pazar akşamı aksiyon ve gerilim dolu yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

#Bülent Polat
#Dizdar Denkel
#Teşkilat
