TRT’nin 15 Temmuz dizisi Asırlık Gece’de sürpriz gelişme: Hakan Fidan’ı oynayacak ünlü oyuncu belli oldu

15 Temmuz Darbe Girişimi’ni farklı bir formatla ekranlara taşıyacak TRT’nin yeni dizisi 'Asırlık Gece' için geri sayım başladı. Yapımda, Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak’ı usta oyuncu Erkan Petekkaya canlandırırken, dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan rolünü üstlenecek sürpriz isim de belli oldu.
Miray Yapım imzalı Asırlık Gece dizisinin yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu oturuyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ankara ve İstanbul’da çekilen dizi, 15 bölümden oluşacak ve her bölümde farklı bir hikâye anlatılacak. “Asırlık Gece” dizisinde Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak’ı Erkan Petekkaya, dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Murat Aygen canlandırıyor.
“Asırlık Gece”, 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayları konu alan doküdrama formatında izleyiciyle buluşacak.