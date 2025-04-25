Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Bu illerde yaşayanlar stres nedir bilmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2024 yılına ait en mutlu şehirler listesi dikkat çekiyor. Bu şehirlerde yaşayanlar, doğayla daha iç içe, sosyal ilişkileri güçlü, gündelik yaşamı daha az stresli bir hayat sürdürüyor. Metropollerin yorucu temposundan uzaklaşmak isteyenler için bu liste, sadece bir sıralama değil; belki de yeni bir yaşam arayışının başlangıcı...

Gürültülü sokaklar, yoğun trafik, sürekli bir yerlere yetişme telaşı... Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar için hayat, çoğu zaman bir koşuşturmacadan ibaret. Ancak Türkiye'nin bazı şehirleri var ki, sakinliğiyle, yaşam kalitesiyle ve insanlarının yüzündeki gülümsemeyle adeta bir huzur adası gibi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu. İşte dikkat çeken o liste ve insanların mutluluk oranları.

1 /13 TÜİK tarafından yapılan bir araştırmada ülkemizdeki en mutlu şehirler listesi de belli oldu. 77,66’lık mutluluk oranıyla Türkiye’nin en mutlu 10 şehri arasında 1. sırada yer alan ilimiz ise dikkat çekiyor...

2 /13 İşte Türkiye'nin en mutlu illeri sıralaması;

3 /13 10.Şırnak %71,36

4 /13 9. Siirt - yüzde 71.65 mutluluk oranı

5 /13 8. Uşak - yüzde 72.34 mutluluk oranı

6 /13 7. Düzce - yüzde 72.77 mutluluk oranı

7 /13 6. Çankırı - yüzde 73.5 mutluluk oranı

8 /13 5. Kütahya - yüzde 73.76 mutluluk oranı

9 /13 4. Kırıkkale - yüzde 75.48 mutluluk oranı

10 /13 3. Bayburt - yüzde 75.91 mutluluk oranı

11 /13 2. Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı

12 /13 1. Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı