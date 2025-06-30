Türkiye’de soyadları, sadece bir kimlik unsuru değil; aynı zamanda aile geçmişi ve toplumsal kökenlerin bir yansıması. 1934’te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu, yeni bir kültürel çeşitliliği de başlattı. Günümüzde ise bazı soy isimler, nüfus yoğunluğuna ve bölgesel özelliklere bağlı olarak diğerlerine göre daha sık kullanılmakta. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), güncel verileri paylaştı. Peki, zirvedeki soy isim hangisi? İşte illere göre Türkiye'nin en yaygın soyadları.

1 /7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de en fazla kullanılan soyadları belli oldu. Veriler, bazı soyadların bölgesel köklere işaret ettiğini de ortaya koyuyor.

2 /7 İşte, Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadları...

3 /7 Şahin: İç Anadolu ve Orta Karadeniz illerinde öne çıkıyor. Sivas, Kayseri ve Çorum gibi şehirlerde yaygın görülüyor. Kaya: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaşır. Van, Hakkâri ve Şırnak gibi illerde en yaygın soyad olarak kaydedildi.

4 /7 Demir: Güneydoğu Anadolu ve Çukurova bölgesinde, özellikle Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa çevresinde yaygındır. Demirci: Demir’in bir türevi olarak, İç Anadolu ve bazı güney illerinde rastlanmakta. Mesleki bir geçmişi çağrıştırır. Doğan : Konya ve çevresinde belirgin şekilde görülmekte. İç Anadolu’nun ortasında küçük ama dikkat çekici bir kümelenme söz konusu.

5 /7 Çelik: İç Anadolu’nun doğu sınırlarında ve Doğu Anadolu’nun bazı noktalarında sınırlı ancak anlamlı bir varlık gösterir. Yıldız: Erzurum ve çevresinde yaygınlaşmış durumda. Doğu Anadolu’da yerel olarak baskın bir soyad.

6 /7 Kılıç: İç Anadolu’nun bazı kısımlarında ve Akdeniz bölgesinde yoğunluk göstermekte. Aras: Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda, özellikle Ardahan ve çevresinde öne çıkar. Bölgesel bir soyad olarak dikkat çeker.



