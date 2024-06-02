Türkiye'nin gizli köşesi: Yerini bilen oraya kaçıyor! Dronla görüntülendi herkes hayran kaldı

"Öyle bir yer ki burası kar üstüne kar yağan yerler var burada. Yani hiç kar erimiyor, kar üstüne kar yağıyor. Yüksek rakım olduğu için” dedi.Yaz aylarında hayvancılıkla uğraşanların yanında gurbetten gelen vatandaşların da yaylaya gelerek konakladığını anlatan Dede, "Yaz aylarında 20-25 haneyi buluyor burası. Bütün evler hemen hemen doluyor yani” ifadelerini kullandı.