Van'da 3 yıl boyunca tek başına eğitim gören 10 yaşındaki Hasret arkadaşlarına kavuştu

‘UYUM SÜRECİNİ ÇOK GÜZEL ATLATTI’





Okulun rehber öğretmeni Şakir Erzen ise daha önce eğitim gördüğü mezradaki okulun tek öğrencisi olan Hasret'in artık arkadaşlarıyla eğitim gördüğünü belirterek, "Hasret, tek derslikli okuldan nakil başvurusu ile bize geldi. O yüzden kendisiyle uyum sürecini başlattık. Oryantasyon döneminde kendisiyle çalıştık. Gayet güzel uyum sağladı. Hatırlıyorsanız, o zaman hiç arkadaşım yok demişti. Tek başımayım demişti. Ama şimdi 32 kişilik bir sınıfta ders görüyor. Uyum sürecini de çok güzel atlattı. Maşallah çok zeki bir kızımız. Şu an güzel bir şekilde hala takip etmeye devam ediyoruz kendisini. Arkadaşlarıyla zaman zaman oyun da oynuyor. Dersleri gayet hızlı öğreniyor ve hızlı bir şekilde akranlarına yetişmeye çalışıyor" diye konuştu.