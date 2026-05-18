Yerdeki çöpler hareket etti! Kamuflaj ustası ortaya çıktı: Kendini böyle gizliyor

Bir anda kamufle oluyor, kimse farkedemiyor! Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere kırsalında kaydedilen ilginç görüntü görenleri şaşırttı. Bölgede yürüyüş yapan Ali Kubat, yerde hareket eden çöp benzeri parçaları fark ederek durumu incelemek istedi. Yaklaştığında ise gördüğünün aslında halk arasında “mantolu böcek” ya da “torbalı güve” olarak bilinen ilginç bir canlı olduğunu anladı. Kendini korumak için çevreden topladığı kuru ot, yaprak ve küçük parçaları vücuduna kaplayarak gizlenen canlı, doğadaki kamuflaj yeteneğiyle dikkat çekti.

5 /8 Mantolu böcek nedir?

“Mantolu böcek” olarak bilinen canlılar, torbalı güve familyasına ait larvalardır. Bu canlılar, çevreden topladıkları kuru yaprak, dal, ot ve toz parçalarını ipeksi salgılarla bir araya getirerek üzerlerinde taşıdıkları koruyucu bir kılıf oluşturur. Bu yapı sayesinde hem düşmanlarından saklanır hem de çevreyle neredeyse tamamen aynı görünürler.

6 /8 Nerelerde görülür?

Torbalı güveler genellikle ormanlık alanlarda, kırsal bölgelerde, çalılık alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu yerlerde görülür. Türkiye’nin birçok bölgesinde rastlanabilen bu canlılar özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha sık ortaya çıkar.

7 /8 Ölümcül mü?

Mantolu böcekler insanlar için ölümcül ya da tehlikeli değildir. Zehirli özellikleri bulunmaz. Genellikle savunma amacıyla yalnızca kamuflaj kullanırlar ve insanlardan uzak dururlar.