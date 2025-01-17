10 bin 878 TL ödeme yapılacak! Başvuru şartları tek tek açıklandı: İş arayanlara açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek sağlanacağını duyurdu. Gençlerin iş bulma süreçlerinde karşılaştıkları maddi zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla 10 bin 878 TL ödeme yapılacak. Bu finansal destek, gençlerin iş arama sürecinde daha rahat hareket etmelerini sağlamayı hedefliyor.