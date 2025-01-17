10 bin 878 TL ödeme yapılacak! Başvuru şartları tek tek açıklandı: İş arayanlara açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere müjdeyi verdi. Bakanlık, gençlerin iş bulmalarına yardımcı olmak amacıyla 10 bin 878 TL'lik maddi destek sağlayacak. Bu destek, gençlerin iş arama sürecindeki maddi ihtiyaçlarını karşılayarak, iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek sağlanacağını duyurdu. Gençlerin iş bulma süreçlerinde karşılaştıkları maddi zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla 10 bin 878 TL ödeme yapılacak. Bu finansal destek, gençlerin iş arama sürecinde daha rahat hareket etmelerini sağlamayı hedefliyor.
Destek ödemesi "İşe Yönlendirme/İşe Başlama Yardımları" olarak nitelendiriliyorken, gençlerin ekonomik zorluklarını hafifletmek ve iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı.
İşte başvuru detayları...
İŞ ARAYAN GENÇLERE 10 BİN 878 TL ÖDEME YAPILACAK
İş arayan gençlerin 10.878 TL ödemeyi alabilmeleri için öncelikle başvuruda bulunması gerekiyor.
Başvurular, kimlik belgesi ile birlikte, Türkiye genelindeki 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılabilecek.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, işe yönlendirme ve işe başlama yardımlarından yararlanabilmek için gerekli şartlar da açıklandı.
Sosyal yardım alıcılarının, çalışabilir durumda olmaları ve İŞKUR’a kaydolmaları gerekiyor.
Ayrıca, iş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen kişilerin yol masrafları, sağlık raporu, fotoğraf gibi giderleri de bu destek kapsamında karşılanacak.
NE KADAR DESTEK ÖDEMESİ YATACAK?
Başvuruda bulunan gençlerin hesaplarına yatırılacak ücretler şu şekildedir:
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olacak şekilde aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir.
(2.210 TL)
Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir.
(8.668 TL)