15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB Öğretmen atamaları branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı için gerçekleştireceği 25 bin öğretmen atamasına yönelik başvurular 21 Nisan’da başlayacak. Gözler şimdi MEB tarafından yayımlanacak atama kılavuzu ve branş dağılım listesine çevrildi. Adaylar, mezun oldukları alanda kaç kontenjan ayrıldığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl en fazla kontenjan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenliği branşlarına verilmişti. Bu yılki dağılımın da benzer şekilde yoğun ihtiyaç duyulan alanlara odaklanması bekleniyor. Atama takvimi ve başvuru koşullarının yer aldığı resmi kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanması öngörülüyor. Gelişmeler oldukça adayların MEB’in resmi sayfasını takip etmesi öneriliyor.

1 /7 Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 öğretmen atamaları kapsamında başvuru sürecini 21 Nisan’da başlatıyor. Başvurular meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak olan resmi kılavuzla alınacak. Bu yıl eğitim fakültelerinden mezun olan adaylar için ayrılan 15 bin kontenjanlık bölümde KPSS 2024 puanı esas alınacak. Öğretmen adayları, KPSS puan üstünlüğüne göre toplam kontenjanın 3 katı kadar – yani 45 bin kişi – sözlü sınavlara çağrılacak. Atamalar ise KPSS puanı ve sözlü sınavın eşit ağırlıklı değerlendirilmesiyle yapılacak.

2 /7 ÖĞRETMEN ATAMALARI 2025 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Öğretmen atamaları ön başvuru süreci 21 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Başvuru ekranı ise 15 gün boyunca açık kalacak. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar için başvuru kılavuzu bugün (15 Nisan) meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

3 /7 Kılavuzda atama yapılacak alanların taban puanları ve kontenjanları yer alacak. Kılavuzda ayrıca sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, itiraz takvimi, atama tercih tarihleri, atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ve göreve başlama tarihleri bulunacak.

4 /7 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2025 BEKLENİYOR Öğretmen atamalarında Bakanlık her yıl farklı kadro ve branşlara ağırlık veriyor. İhtiyaçlar doğrultusunda öğretmen alımı gerçekleştiriliyor. 2024 yılında yapılan alımlarda en fazla atama 1.594 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 2.499 Özel Eğitim, 3.263 Sınıf Öğretmenliği kadrolarına gerçekleştirilmişti. Bu yıl yapılacak alımlara ilişkin branş dağılımı ise yayınlanacak kılavuzla belli olacak.

5 /7 Geçtiğimiz yılın dağılımına aşağıdan ulaşabilirsiniz. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1594 FEN BİLİMLERİ 305 İNGİLİZCE 968 KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİSİ 468 MÜZİK 634 OKUL ÖNCESİ 903 ÖZEL EĞİTİM 2.499 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3.263 SOSYAL BİLGİLER 754 TARİH 619 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 796 TÜRKÇE 804

6 /7 2025 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ön başvurular 21 Nisan’da başlayacak ve 5 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Geri kalan 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçları duyurulduktan sonra ayrıca duyurulacak.