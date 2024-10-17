1999, 2000 ve 2008 sonrası sigortalı olanlara müjde geldi! SSK-Bağkur emekli maaşına prim fark zammı...

Emekli maaşı sisteminde değişikliklerin ayak sesleri duyulmaya başladı. Prim farkından oluşan farkın ortadan kalkması için çalışmaların başladığı açıklanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak yeni düzenleme ile emekli maaşlarının hesaplanmasında sadece ödenen primler değil, çalışma günleri de etkili olacak. Yeni sistemde mevcut kök ve taban maaş ayrımı kaldırılacak. Peki, kimler bu sistemden yararlanacak? Sistemin detayları ve yeni emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri merak ediliyor. İşte yeni emekli maaşı sistemi hakkında tüm detaylar...

1 /14 Emeklilik sisteminde değişiklik öngören düzenlemeler için adımlar atılmaya başlanıyor. Yeni düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmeye hazırlanıyor. Yeni sistemle birlikte emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan şartlar yeniden düzenlenecek, prim gün sayısı ve çalışma süresi daha etkin hale getirilecek. Bu kapsamda, emekli maaşı hesaplamalarında kök ve taban maaş ayrımı kaldırılarak, çalışanların daha fazla prim günü ile daha yüksek maaş alabilmesi sağlanacak. Peki, düzenleme nasıl değişiklikler içeriyor, kimler faydalanacak?

2 /14 Emeklilik sistemi yeniden düzenleniyor. Bu yıl içinde Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni düzenlemeyle birlikte, emekli maaşlarının hesaplanmasında hem ödenen primler hem de çalışma günleri daha büyük rol oynayacak.

3 /14 Kök ve taban maaş ayrımı kaldırılarak, daha fazla prim günü olanlar daha yüksek maaş alabilecek. Ayrıca, çalışan emeklilere ikinci maaş imkanı sağlayacak olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye girecek.

4 /14 Yeni Emeklilik Sistemi TBMM Gündeminde Orta Vadeli Program ile gündeme gelen yeni emeklilik sistemi paketinin, bu yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmesi bekleniyor.

5 /14 Pakette, maaş bağlama sistemi ve emeklilik şartlarında değişiklikler öngörülüyor. Prim ödeme gün sayısı ve çalışma süresi emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek.

6 /14 'Çalışmayı Teşvik Eden' Sistem Bu düzenleme ile prim ödemelerinin yanı sıra çalışma gün sayısı da emekli aylığını belirlemede etkili olacak.

7 /14 Böylece, uzun süre çalışanlar daha yüksek emekli maaşı alabilecek, asgari ücretten prim ödeyenlerle ilgili "çalıştıkça aylık düşüyor" tartışmaları sona erecek.

8 /14 Kök ve Taban Maaş Ayrımı Kalkıyor Mevcut üçlü maaş hesaplama sistemi değişecek ve prim gün sayısı ile ödenen prim miktarları aynı formülde hesaplanacak.

9 /14 3600 prim günü ile emekli olanlar ile 9000 prim günü olanlar arasındaki maaş farkı artacak, daha fazla çalışanın maaşı daha yüksek olacak.

10 /14 Yeni Sigortalılara Yeni Emeklilik Şartları Yeni düzenleme, sigorta başlangıcı yapacak gençler için farklı emeklilik şartları getirecek.

11 /14 Kadınlar için 60, erkekler için 65 yaşında emeklilik önerisi üzerinde çalışılıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra sigorta yaptıranlar bu yeni şartlara tabi olacak.

12 /14 İkinci Emeklilik Dönemi Başlıyor Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de bu dönemde yürürlüğe girecek. Çalışanlar, sosyal güvenliğin yanı sıra ikinci bir emeklilik sistemi ile desteklenecek.

13 /14 Bu sistemde, hem işveren hem de devlet katkı yapacak ve emeklilere ikinci bir maaş imkanı sunulacak.