23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapur bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Türkiye genelinde resmi tatil uygulanıyor. Okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı. Bayram nedeniyle şehir içi ulaşımı kullanacak vatandaşlar ise toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Türkiye genelinde şehir içi toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulaması devreye alındı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlar, 23 Nisan Salı günü toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.
23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
23 Nisan Çarşamba günü İstanbul ve Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonundaki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. Ankara'dan yapılan açıklamada ise 23 Nisan 2025 Çarşamba günü EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olacağı bildirildi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ücretsiz toplu taşımadan İstanbulkart’ı kişiselleştirerek yararlanabiliyor.
İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri /kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, ad, soyad, e-posta, kart numarası, cep telefonu gibi bilgilerin girilmesiyle gerçekleştiriliyor.