29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı’nda nöbetçi eczaneler listesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri “Eczaneler açık mı, kapalı mı?” sorusu oldu. Resmi tatil kapsamında Türkiye genelinde eczaneler kapalı olacak ancak ilaç ve sağlık ürünleri ihtiyacı duyan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Peki 29 Ekim Çarşamba günü hangi eczaneler açık olacak? Nöbetçi eczane listesine nasıl ulaşılır? Cumhuriyet Bayramı’nda eczanelerin çalışma saatleri ve e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama ekranı detayları haberimizde.

1 /4 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde tüm kamu kurumlarıyla birlikte eczaneler de kapalı olacak. Ancak ilaç ve sağlık ürünleri ihtiyacı olan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler gün boyu hizmet verecek. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü eczaneler çalışmayacak; yalnızca il sağlık müdürlükleri ve Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar, bulundukları il veya ilçedeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Resmi tatil sonrası eczaneler, 30 Ekim Perşembe sabahı normal mesai düzenine dönecek.

Eczaneler 29 Ekim’de kapalı olacak

Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümünde tüm yurtta coşkulu kutlamalar yapılacak. 29 Ekim, resmi tatil kapsamına girdiği için eczaneler de o gün hizmet vermeyecek. Eczaneler yalnızca nöbetçi sistemine göre çalışacak ve vatandaşların ilaç ihtiyaçları nöbetçi eczaneler aracılığıyla karşılanacak.



Nöbetçi eczaneler nereden öğrenilir? 29 Ekim günü nöbetçi eczaneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından belirlenen sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Vatandaşlar, nöbetçi eczanelerin listesini öğrenmek için:

E-Devlet uygulamasına giriş yaparak “TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti” sayfasını ziyaret edebilir. https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-nobetci-eczane-sorgulama bağlantısı üzerinden bulundukları şehirdeki nöbetçi eczaneleri listeleyebilir. Ayrıca il sağlık müdürlükleri ve eczacı odalarının web siteleri üzerinden de konum bilgilerine ulaşılabilir. NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA E-DEVLET







