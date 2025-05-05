Binlerce memurun merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Torba Yasa kapsamında ele alınması beklenen düzenlemeyle ilgili gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrilmiş durumda. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1. derece memurlara 3600 ek gösterge son dakika açıklamaları beklenmeye başlandı. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine verilen düzenlemenin yeniden Meclis’ten geçip geçmeyeceği, TBMM'deki görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Tüm birinci dereceye ulaşan memurların kapsama dahil edilmesi durumunda, emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artışlar yaşanması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR, EK GÖSTERGE ARTIŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Kamu çalışanlarına yapılan yeni düzenleme gözleri 3600 ek gösterge çalışmalarına çevirdi. Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Hazırlanacak yeni torba yasanın önümüzdeki dönemde meclise gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.
2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "3600 ek gösterge sayesinde mevcut emeklilerin emekli maaşı artacak, çalışmayı sürdüren kamu görevlilerinin ise hem emekli ikramiyesi hem de emekli aylığı yükselecek." değerlendirmesine bulunmuştu.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.