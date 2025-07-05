4A-4B-4C emekli maaş hesaplama tablosu: 1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu?

2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli maaş zammı için geri sayım sona erdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanacak zam oranı, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşti. Ocak ayında yüzde 15,09 olarak belirlenen artışa ek olarak, 6 aylık enflasyon farkının da dahil edilmesiyle emeklilerin maaşlarında yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Temmuz ayı itibarıyla zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz 2025 maaş zammı belli oldu! Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak netleşti. Ocak ayında yüzde 15,09 zam alan emekliler, yılın ikinci yarısında daha yüksek bir artışla karşılaştı. Şimdi gözler zamlı maaşların ödeme takvimine çevrildi. İşte emekliye zamla ilgili son gelişmeler…
Mayıs Ayı Enflasyonu Zam Oranını Şekillendirdi
Ocak-Mayıs dönemi için açıklanan enflasyon oranları toplamı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,09 olarak kesinleşti. Bu süreçte aylık enflasyon oranları Ocak'ta yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3 ve Mayıs ayında ise yüzde 1,53 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, yılın ilk 5 ayı için yapılacak zammın temelini oluşturuyor.
Haziran Ayı Enflasyonu Belirleyici Olacak
Temmuz zammını kesinleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisi ise büyük önem taşıyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,61 seviyesinde seyredebilir. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,94 olarak ortaya çıkacak ve emeklilerin maaşlarına bu oran yansıtılacak.
Temmuz 2025 Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?
Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,61 çıkması halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yüzde 16,94 oranında zam alacak. Bu oran, son 5 ayın kesinleşen enflasyon oranına Haziran ayı tahmininin eklenmesiyle hesaplanıyor. Dolayısıyla emekli maaşlarındaki artış enflasyon karşısında reel bir iyileşme sağlamasa da mevcut alım gücünün korunması açısından kritik önemde.
En Düşük Emekli Maaşı 17 Bin TL'ye Yaklaşıyor
Haziran ayı enflasyon tahminleri doğrultusunda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 14.469 TL'den yaklaşık 16.920 TL seviyesine yükseleceği hesaplanıyor. Bu artış, özellikle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emekliler için önemli bir destek olacak. Ancak enflasyonun seyri ve resmi açıklamalar nihai rakamı belirleyecek.