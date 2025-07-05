4A-4B-4C emekli maaş hesaplama tablosu: 1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu?

Mayıs Ayı Enflasyonu Zam Oranını Şekillendirdi

Ocak-Mayıs dönemi için açıklanan enflasyon oranları toplamı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,09 olarak kesinleşti. Bu süreçte aylık enflasyon oranları Ocak'ta yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3 ve Mayıs ayında ise yüzde 1,53 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, yılın ilk 5 ayı için yapılacak zammın temelini oluşturuyor.