Kayıplarımızı unutmadık, ama onların anılarını yaşatmak için daha güçlü olacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız!

Depremin yıl dönümünde, sevdiklerimizi kaybetmiş olmanın acısı hala taze. Ancak birbirimize kenetlenerek, bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza olan inancımızı kaybetmiyoruz.

Acılarla dolu bir tarih olan 6 Şubat, bize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birbirimize destek olmak ve sevgimizi paylaşmak, bu zor günleri daha kolay atlatmamıza yardımcı olacak.