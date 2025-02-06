6 Şubat 2023 depreminin yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak ve depremzedelere destek olmak için anlamlı taziye mesajları paylaşılıyor. Depremin ikinci yıl dönümünde Türkiye, depremzedelerin yalnız olmadığını göstermek için tek yürek olmuş durumda. Yurdun her bir köşesinde başsağlığı dilekleri ile birlik ve beraberli mesajları iletiliyor. İşte, 6 Şubat depremi taziye mesajları
Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Türkiye, 6 Şubat 2023'te yaşanan felakette kaybedilen canları unutmuyor. 2025 yılıyla birlikte, depremin ikinci yıl dönümünde, Türkiye tek yürek olmuş durumda. 6 Şubat depremi anma mesajları 2025 Türkiye'nin dört bir tarafından sosyal medya platformları üzerinden iletiliyor. İşte, 6 Şubat depremi taziye mesajları.
6 Şubat depremindeki ölümleri rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve başlamayı diliyorum. Acımız büyük, unutmayacağız.
Allah, ülkemizi ve milletimizi böyle acılardan korusun. Depremde vefat edenlere rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum.
Depremin yaralarını birlikte saracağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
Acınızı paylaşıyor, kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız!
6 Şubat'ta yaşanan büyük felakette kaybettiğimiz binlerce canı rahmetle anıyorum. Hayatta kalanlara güç, umut ve dayanma gücü diliyorum. Bu felaketi unutmayacağız ve hep birlikte yaralarımızı saracağız.
6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımızı sevgi ve saygıyla anıyor, geride kalanlara sabır diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız.
Bu büyük felakette kaybettiğimiz kardeşlerimiz dualarla anıyoruz. Allah sevdiklerine sabır versin, mekanlarını cennet eylesin.
Rabbim, depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın. Geride kalanlara sabır ve güç versin.
Kayıplarımızı unutmadık, ama onların anılarını yaşatmak için daha güçlü olacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız!
Depremin yıl dönümünde, sevdiklerimizi kaybetmiş olmanın acısı hala taze. Ancak birbirimize kenetlenerek, bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza olan inancımızı kaybetmiyoruz.
Acılarla dolu bir tarih olan 6 Şubat, bize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birbirimize destek olmak ve sevgimizi paylaşmak, bu zor günleri daha kolay atlatmamıza yardımcı olacak.
Yitirdiğimiz canlar için bir Fatiha… 6 Şubat’ı unutmayacağız!
Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni, ailemi, milletimi koru. Amin.