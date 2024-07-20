9. Yargı Paketi'nin son durumu, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Kamuoyunun bir süredir gündeminde olan ve yeni yargı paketi olarak bilinen 9. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı son dakika açıklamasıyla 9. Yargı Paketi hakkındaki değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşmıştı. "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki 9. Yargı Paketi 4-4 ceza indirimi gelecek mi, olacak mı? 9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi maddesi eklendi mi?
"9. Yargı Paketi 4-4 ceza indirimi gelecek mi, olacak mı? 9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi maddesi eklendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi beklentileri kamuoyunun gündeminde yer alırken, 9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi olup olmadığı sorusu en çok merak edilen konular arasında. 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin son durumu açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama ve ceza adalet sistemini düzenleme amacı taşıdığını belirtti. Peki, 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman çıkacak? 9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi var mı? İşte, 9. Yargı Paketi taslağı ve içeriği.
9. YARGI PAKETİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA!
TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.
Teklifin, 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Yüksel, teklifte, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi konularında düzenlemeler bulunduğunu aktardı.
Ayrıca Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da çeşitli değişiklikler yapılacağını ifade eden Yüksel, komisyonda teklifle ilgili tüm milletvekillerinin ve katılımcıların görüşlerini alacaklarını belirtti.
BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yargı paketi içeriğine dair şu bilgileri verdi:
Kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi kadınların sadece evlenmeden önceki soyadlarını kullanmasını sağlayan bir iptal kararı vermişti. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının gerekçesinde, 'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir'
TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.
KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.
VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.
YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.
9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?
"Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var." diyen Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda kesinleşmeyen ancak beklenen maddeler şöyle:
Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor. Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi beklenenler arasında. Sporda şiddete yönelik de yeni düzenlemelerin gündemde olması ihtimaller arasında.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir.
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Meclis Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi'nin kısa süre içerisinden Meclis adımını tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Net tarih henüz belli değil.
YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.