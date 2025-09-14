Adalet Bakanlığı maaş promosyon görüşmeleri kritik bir aşamaya girdi. 212 bin 550 çalışanı ilgilendiren süreçte, 18 Ağustos 2025’te yapılan ilk teklif toplama turunda en yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank’tan geldi. Ancak bu teklif yeterli bulunmadığı için kabul edilmedi ve ihale eylül ayının ortalarına ertelendi. Bakanlık personelini temsil eden Adalet Sen, kişi başına en az 150 bin TL promosyon talebinde bulunuyor. Sürecin uzamasıyla birlikte tüm gözler yapılacak yeni anlaşmaya çevrilmiş durumda. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon tutarı ve anlaşma tarihi ne zaman netleşecek?

1 /7 Adalet Bakanlığı’nın 2025-2028 dönemi promosyon sürecinde kritik aşamaya gelindi. 18 Ağustos’ta gerçekleştirilen görüşmede bankalar tekliflerini sunarken, bakanlık çalışanlarını temsilen Adalet Sen masaya taleplerini koydu. Sendikanın öne çıkardığı maddeler arasında yıllık enflasyona göre güncelleme yapılması, EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz sürdürülmesi, düşük oranlı finansman olanağı sağlanması yer aldı. Ancak teklif görüşmelerinde tek başına kalan Vakıfbank’ın sunduğu 90 bin TL’lik rakam çalışanlar tarafından yetersiz görüldü. Şimdi gözler, Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasının ne zaman netleşeceğinde.

Adalet Sen, taleplerini belirten teklifi duyurmuştu. Buna göre; Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme, Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması, Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,

4 /7 EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi, Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları, Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.

5 /7 200 bini aşkın Bakanlık çalışanı, son olarak 2022 yılında 25 bin TL promosyon almıştı. 3 yılda yaşanan kaybın telafi edilmesi için en az 150 bin TL promosyon talep ediliyor. Tüm talep ve teklifler dikkate alındığında çalışanlara ekim ayına kadar en düşük 100 bin TL promosyon ödemesi yapılması beklenenler arasında.

6 /7 Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi promosyon sürecine tepki gösterdi. Promosyon ihalesinin yılan hikayesine döndüğünü belirten Hamzaçebi, "Süresi biten ve 2025’in Eylül ayından sonra yenilenmesi gereken banka promosyon ihalesi 18 Ağustos 2025’de yapılan ihalede sözleşmesi biten banka Vakıfbank 90 bin lira olarak en yüksek teklifi vermiştir. Aradan geçen zaman zarfında bakanlık çalışanlarının beklentilerinin çok altında kalan bu rakam için ihale ne iptal edildi ne de yenilendi. Maaş ödemesine birkaç gün kala halen daha belirsizlik sürüyor" dedi.