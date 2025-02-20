AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON AÇIKLAMALAR: Aile Destek ödemesi uzatıldı mı son dakika?

Dar gelirli ailelere her ay yapılan Aile Destek Programı ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak ediliyor. 2022 yılında başlatılan ve hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında değişen destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı kararıyla 2024 Aralık ayına kadar uzatılmıştı. Yeni yıl itibarıyla programın devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere verilen Aile Destek Programı ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. 2022 yılında başlatılan destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2024 Aralık ayına kadar uzatılmıştı. Programın 2025'te sürüp sürmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler hükümetten gelecek yeni kararda.
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.
Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.