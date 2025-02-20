Son haftalardaki yükselişi ile dikkat çeken altın, gün içerisinde de hareketli seyrini korudu. Özellikle Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarının Fed'in enflasyonla mücadelesi üzerindeki etkilerine yönelik soru işaretleri de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Bugün altının kilogram fiyatı rekor kırarak 3 bin 534 lira seviyelerine çıktığı görüldü. Şu sıralarda ise 3 bin 420 lira civarında işlem görüyor.
Altın piyasasında sular durulmuyor. Değerli materyallerden altın, son zamanlardaki yükseliş grafiğini bugün de devam ettirdi. Altın yatırımcıları rekor üstüne rekor kıran altının güncel fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören altının kilogram fiyatı akşam saatlerinde 3 bin 534 TL seviyelerine yükseldi. Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ile piyasalardan son gelişmeler yazımızda.
GRAM YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR! İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM -21 ŞUBAT
Gram altın fiyatı: 3 bin 420 TL
Çeyrek altın fiyatı: 5 bin 806 TL
Yarım altın fiyatı: 11 bin 610 TL
Cumhuriyet altını fiyatı: 23 bin 130 TL
Not: Fiyatlar anlık olarak değişkenlik göstermektedir.
ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?
Altının gramı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 3 bin 439 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 423 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 439 lira düzeyinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 180 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün 2 bin 947 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 2 bin 945 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oluyor.
Bununla birlikte Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantısına ilişkin tutanaklar, yetkililerin temkinli olmaya devam ettiğini ortaya koydu.
Bankanın tutanakları, politika faizinde ek ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin istendiğini gösterdi.
Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 960 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 930 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 534 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 534 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 444 bin lira, en yüksek 3 milyon 557 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 534 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.
Altının ons fiyatı 2 bin 935 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 935 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon 534 bin lira oldu.