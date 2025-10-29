Fed’den 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Fed bu bilançoyu kısmayı durdurursa bu da elbette özellikle kripto varlıklar ve ABD hisse senetleri açısından önemli bir katalizör olacak. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Hem eylül hem de ekim ayında önemli kazançlar elde etti. Sonrasında altında bir düzeltme gördük.

Fed’in faiz indirim sürecine devam etmesiyle riskli varlıklara yönelim arttı. Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşları altın üzerinde etkili olmuştu. Tarafların yeniden müzakerelere başlaması altın fiyatlarında yükselişi durdurdu ve kâr satışlarına neden oldu.