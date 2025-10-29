ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki iyimser hava güvenli liman talebini azalttı. Uzman isim, yatırımcıların kısa ve uzun vadede altın fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Ons altın, kritik eşik olan 3 bin 995 dolar seviyesinin hızla kırılmasıyla 3 bin 962 dolara geriledi. Gram altında da büyük düşüşler yaşandı. İşte güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları son günlerde sert düşüşler yaşadı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik ılımlı hava, güvenli limanlara olan talebi azalttı. Uzmanlara göre, göre ons altın için kritik seviye 4 bin dolar. Bu seviyenin altındaki hareketler 3 bin 940–3 bin 950 bandını etkileyebilir ve 3 bin 800 doların altına düşüş riski oluşabilir. Peki çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları.
Altın fiyatları bu sabah saat 09:00 itibariyle şu şekilde:
Gram altın ne kadar?
5.346,40 TL
5.347,09 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.163,00 TL
9.296,00 TL
Yarım altın ne kadar?
18.325,00 TL
18.580,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
36.538,00 TL
37.013,00 TL
Altın ne olacak düşer mi çıkar mı? Analist altın yorumu
Ekonomist Tuna Kaya, düşen altın fiyatlarını değerlendirerek, ons ve gram altındaki kritik seviyelere dikkat çekti. Kaya, düşüşlerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini belirtti: “Bu hafta çarşamba günü Fed faiz kararı var. Fed Başkanı Powell’un açıklamaları olacak.
Fed’den 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Fed bu bilançoyu kısmayı durdurursa bu da elbette özellikle kripto varlıklar ve ABD hisse senetleri açısından önemli bir katalizör olacak. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Hem eylül hem de ekim ayında önemli kazançlar elde etti. Sonrasında altında bir düzeltme gördük.
Fed’in faiz indirim sürecine devam etmesiyle riskli varlıklara yönelim arttı. Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşları altın üzerinde etkili olmuştu. Tarafların yeniden müzakerelere başlaması altın fiyatlarında yükselişi durdurdu ve kâr satışlarına neden oldu.
Kaya’ya göre ons altın için kritik seviye 4 bin dolar. Bu seviyenin altındaki hareketler 3 bin 940–3 bin 950 bandını etkileyebilir ve 3 bin 800 doların altına düşüş riski oluşabilir. Yukarı yönlü hareket için 4 bin 50–4 bin 70 dolar bandı ve 4 bin 96 dolar direnci izleniyor.
Gram altın için kritik destek 5 bin 294 TL seviyesinde. Bu desteğin kırılmasıyla birlikte 5 bin TL bölgesi gündeme gelebilir. Kaya, bu düşüşlerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Orta vadede 1 yıllık, uzun vadede ise 1 yıldan uzun süreçleri kapsayan yatırımcılar, altınlarını tutmaya devam edebilir. Kaya, altının bu ölçekte tekrar yükselişe geçebileceğini belirterek, yatırımcıların düşüşleri değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.