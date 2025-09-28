Açık öğretim sistemi üzerinden eğitim gören öğrenciler için ders maratonu başlıyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakülteleri (AÖF, AUZEF, ATA AÖF) güz ve bahar dönemi sınav tarihleri öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversitelerin yayımladığı sınav takvimleri, vizelerden finallere kadar tüm süreci kapsıyor. 2025-2026 eğitim yılında açıköğretim sınavları hangi günlerde yapılacak? İşte, merak edilen takvim detayları.
Açıköğretim Fakültesi dersleri başladı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF): Kayıt ve ek kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından güz dönemi dersleri 6 Ekim 2025’te başlayacak.
ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi): Aynı şekilde güz dönemi ders başlangıç tarihi 6 Ekim 2025 olarak duyuruldu.
AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi): 22 Eylül 2025 tarihinde öğrencilerle buluştu ve akademik takvim kapsamında sürece önden başlamış oldu.
AÖF sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi
Ara sınav: 6-7 Aralık
Dönem sonu sınavı: 17-18 Ocka 2026
Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar dönemi
Ara sınav: 4-5 Nisan 2026
Dönem sonu sınavı: 16-17 Mayıs 2026
Yaz Okulu sınavı: 22 Ağustos
AUZEF sınavları ne zaman?
AUZEF Güz dönemi sınavları
AUZEF Ara sınav (vize): 8-9 Kasım 2025
AUZEF Bitirme sınavı (final): 27-28 Kasım 2025
AUZEF Bütünleme sınavı: 31 Ocak - 1 Şubat 2026
AUZEF Bahar dönemi sınavları
AUZEF Ara sınav (vize): 25-26 Nisan 2026
AUZEF Bitirme sınavı (final): 6-7 Haziran 2026
AUZEF Bütünleme sınavı: 11-12 Temmuz 2026
AUZEF Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2026
ATA AÖF sınavları ne zaman?
ATA AÖF Güz dönemi
ATA AÖF Güz dönemi Ara sınav (vize): 22-23 Kasım 2025
ATA AÖF Güz dönemi Yarıyıl sonu sınavı (final):10-11 Ocak 2026
ATA AÖF Güz dönemi Bütünleme sınavı: 14-15 Şubat 2026
ATA AÖF Bahar dönemi sınavları
ATA AÖF Bahar dönemi Ara sınav (vize): 18-19 Nisan 2026
ATA AÖF Bahar dönemi Yarıyıl sonu sınavı (final): 13-14 Haziran 2026
ATA AÖF Bahar dönemi Bütünleme sınavı: 18-19 Temmuz 2026
ATA AÖF Bahar dönemi Mezuniyet üç ders sınavı: 22 Ağustos 2026