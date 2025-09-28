Açık öğretim sistemi üzerinden eğitim gören öğrenciler için ders maratonu başlıyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakülteleri (AÖF, AUZEF, ATA AÖF) güz ve bahar dönemi sınav tarihleri öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversitelerin yayımladığı sınav takvimleri, vizelerden finallere kadar tüm süreci kapsıyor. 2025-2026 eğitim yılında açıköğretim sınavları hangi günlerde yapılacak? İşte, merak edilen takvim detayları.

Açıköğretim fakültesi bünyesinde üniversite eğitimine devam eden öğrenciler için yeni akademik yıl heyecanı başlıyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi açıköğretim programlarında kayıt yenileme işlemleri tamamlanırken, güz ve bahar dönemi sınav tarihleri takvimlerde yerini aldı. AÖF, ATA AÖF, AUZEF 2025-2026 sınavları ne zaman gerçekleştirilecek? İşte açıköğretim sınav günleri ve detaylı takvim.

Açıköğretim Fakültesi dersleri başladı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF ): Kayıt ve ek kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından güz dönemi dersleri 6 Ekim 2025'te başlayacak. ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) : Aynı şekilde güz dönemi ders başlangıç tarihi 6 Ekim 2025 olarak duyuruldu. AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) : 22 Eylül 2025 tarihinde öğrencilerle buluştu ve akademik takvim kapsamında sürece önden başlamış oldu.

AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi Ara sınav: 6-7 Aralık Dönem sonu sınavı: 17-18 Ocka 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar dönemi Ara sınav: 4-5 Nisan 2026 Dönem sonu sınavı: 16-17 Mayıs 2026 Yaz Okulu sınavı: 22 Ağustos

AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF Güz dönemi sınavları AUZEF Ara sınav (vize): 8-9 Kasım 2025 AUZEF Bitirme sınavı (final): 27-28 Kasım 2025 AUZEF Bütünleme sınavı: 31 Ocak - 1 Şubat 2026

AUZEF Bahar dönemi sınavları AUZEF Ara sınav (vize): 25-26 Nisan 2026 AUZEF Bitirme sınavı (final): 6-7 Haziran 2026 AUZEF Bütünleme sınavı: 11-12 Temmuz 2026 AUZEF Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2026