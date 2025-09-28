Yeni Şafak
AÖF, ATA AÖF, AUZEF 2025-2026 sınav takvimi: Açık öğretim sınavları ne zaman?

AÖF, ATA AÖF, AUZEF 2025-2026 sınav takvimi: Açık öğretim sınavları ne zaman?

17:3128/09/2025, Pazar
Açıköğretim sınavları ne zaman?

Açık öğretim sistemi üzerinden eğitim gören öğrenciler için ders maratonu başlıyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakülteleri (AÖF, AUZEF, ATA AÖF) güz ve bahar dönemi sınav tarihleri öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversitelerin yayımladığı sınav takvimleri, vizelerden finallere kadar tüm süreci kapsıyor. 2025-2026 eğitim yılında açıköğretim sınavları hangi günlerde yapılacak? İşte, merak edilen takvim detayları.

Açıköğretim fakültesi bünyesinde üniversite eğitimine devam eden öğrenciler için yeni akademik yıl heyecanı başlıyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi açıköğretim programlarında kayıt yenileme işlemleri tamamlanırken, güz ve bahar dönemi sınav tarihleri takvimlerde yerini aldı. AÖF, ATA AÖF, AUZEF 2025-2026 sınavları ne zaman gerçekleştirilecek? İşte açıköğretim sınav günleri ve detaylı takvim.

Açıköğretim Fakültesi dersleri başladı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF): Kayıt ve ek kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından güz dönemi dersleri 6 Ekim 2025’te başlayacak.

ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi): Aynı şekilde güz dönemi ders başlangıç tarihi 6 Ekim 2025 olarak duyuruldu.

AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi): 22 Eylül 2025 tarihinde öğrencilerle buluştu ve akademik takvim kapsamında sürece önden başlamış oldu.

AÖF sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi

Ara sınav: 6-7 Aralık

Dönem sonu sınavı: 17-18 Ocka 2026

Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar dönemi

Ara sınav: 4-5 Nisan 2026

Dönem sonu sınavı: 16-17 Mayıs 2026

Yaz Okulu sınavı: 22 Ağustos

AUZEF sınavları ne zaman?

AUZEF Güz dönemi sınavları

AUZEF Ara sınav (vize): 8-9 Kasım 2025

AUZEF Bitirme sınavı (final): 27-28 Kasım 2025

AUZEF Bütünleme sınavı: 31 Ocak - 1 Şubat 2026


AUZEF Bahar dönemi sınavları

AUZEF Ara sınav (vize): 25-26 Nisan 2026

AUZEF Bitirme sınavı (final): 6-7 Haziran 2026

AUZEF Bütünleme sınavı: 11-12 Temmuz 2026

AUZEF Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2026

ATA AÖF sınavları ne zaman?

ATA AÖF Güz dönemi

ATA AÖF Güz dönemi Ara sınav (vize): 22-23 Kasım 2025

ATA AÖF Güz dönemi Yarıyıl sonu sınavı (final):10-11 Ocak 2026

ATA AÖF Güz dönemi Bütünleme sınavı: 14-15 Şubat 2026


ATA AÖF Bahar dönemi sınavları

ATA AÖF Bahar dönemi Ara sınav (vize): 18-19 Nisan 2026

ATA AÖF Bahar dönemi Yarıyıl sonu sınavı (final): 13-14 Haziran 2026

ATA AÖF Bahar dönemi Bütünleme sınavı: 18-19 Temmuz 2026

ATA AÖF Bahar dönemi Mezuniyet üç ders sınavı: 22 Ağustos 2026

