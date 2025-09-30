Ankara’da su kesintisi: Ankara’da hangi bölgelerde su kesintisi uygulanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 30 Eylül-1 Ekim ilçe ilçe su kesintisi programı

ASKİ, Kesikköprü Hattı’nda meydana gelen arıza nedeniyle Ankara genelinde geniş çaplı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere Yenimahalle, Çankaya, Altındağ, Mamak, Beypazarı, Gölbaşı, Keçiören, Şereflikoçhisar, Kalecik, Polatlı ve Elmadağ ilçelerinde farklı mahalleler zorunlu kesintiden etkilenecek. ASKİ, yüksek kotlardaki abonelerin 1 Ekim 2025 saat 18.00’den itibaren yeniden su almaya başlayacağını duyurdu. İlçe ilçe yayınlanan programda Şeker, Eryaman, Yunus Emre, Törekent, Ahi Evran OSB, Yakacık, Aydınlıkevler, Başak, Bağlıca, Mevlana, Çayyolu, Polatlı merkez ve daha birçok mahalle listede yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, onarım çalışmalarının sürdüğünü ve kuraklıkla birleşen arızalar nedeniyle dönüşümlü kesintilerin 6 Ekim’e kadar devam edebileceğini belirtti. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde su kesintisi olacak? İşte ilçe ilçe Ankara ASKİ su kesintisi programı ve güncel açıklamalar.
ANKARA SU KESİNTİSİ PROGRAMI 30 EYLÜL-1 EKİM
SİNCAN
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:45:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 08:30:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Törekent Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Ahi Evran Organize Sanayi Bölgesi, Mevlâna Mahallesi, Osmaniye Mahallesi Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 30.09.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 23:55:00
Detay: YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA, BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: YAKUPABDAL MAHALLESİ. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLER SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 08:30:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şeker Mahallesi , Şehit Osman Avcı Mahallesi, Altay Mahallesi , Devlet Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi Fatih Sultan Mahallesi Erler mahallesinin bir kısmı.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 30.09.2025 00:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00
Detay: ÖNEMLİ DUYURU SAYIN ABONELERİMİZ Kesikköprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur.Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi tamamı, Oyuklu Bağlak mevkii ve TOKİ, Memlik Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Hurdacılar sitesi Yuva mahallesi tamamı ve mermerciler sitesi Karacakaya mahallesi ve mebuskent sitesi Batıkent natura sitesi Turgut Özal mahallesi serhat mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi Özevler mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi Ergenekon mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Beştepe mahallesi Çiğdemtepe mahallesi Kaletepe mahallesi barıştepe mahallesi
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 08:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; 01.10.2025 tarihinde Çarşamba günü sabah 08.00 ile 02.10.2025 tarihinde Perşembe günü sabah 08.00 arasında Kesik Köprü içme suyu ana ishale hattında meydana gelen arızdan dolayı Aydınlıkevler mahallesinde bulunan P10 pompa istasyonunu durdurulacaktır. Altındağ İlçesinde Zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki Abonelerimizin 02.10.2025 Perşembe günü Saat 20:00 den sonra Su alması öngörülmektedir Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahalleleri
MAMAK
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 23:55:00
Detay: PİLANLI SU KESİNTİSİ: DETAY : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. MAMAK İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: BAŞAK EKİN BOSTANCIK GÖKÇEYURT (ÜST KOT) ALTIAĞAÇ KARAAĞAÇ HÜSEYİNGAZİ BAHÇELERİÇİ BAHÇELERÜSTÜ HARMAN MİSKET (ALT KOT) ÇAĞLAYAN (ALT KOT) HÜREL GÜLVEREN DİRİLİŞ ALTINEVLER ŞAFAKTEPE (ALT KOT) DEMİRLİBAHÇE (ALT KOT) DERBENT ARAPLAR DOSTLAR TEPECİK KÖSTENCE KUSUNLAR KAYAŞ KÜÇÜKKAYAŞ ŞAHAP GÜRLER YEŞİLBAYIR KIBRISKÖY BAYINDIR YENİ BAYINDIR ORTAKÖY KUTLUDÜĞÜN LALAHAN KARŞIYAKA ÜREĞİL
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 30.09.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 07:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI)
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 17:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİ EVLER ŞAFAK SEĞMENLER YURTBEY.
MAMAK
Arıza Tarihi: 30.09.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, YOĞUN SU KULLANIMINA BAĞLI OLARAKDEPOLARIMIZIN SU SEVİYELEERİNİN DÜŞMESİ BAZI BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLER, SABIR ve ANLAYIŞINIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.
Etkilenen Yerler: AŞIKVEYSEL, KARTALTEPE TUZLUÇAYIR, ÇAĞLAYAN, GENERALZEKİDOĞAN, AKDERE KUTLU, MUTLU TÜRKÖZÜ, ŞEHİT CENGİZ TOPEL, KAZIM ORBAY, PEYAMİSEFA, ŞAHİNTEPE, MİSKET, ŞİRİNTEPE, BOĞAZİÇİ,FAHRİKORUTURK, DUTLUK, CENGİZHAN, EGE, DURALİ ALIÇ, AKŞEMSETTİN, ZİRVEKENT, BAŞAK, EKİN, BOSTANCIK MAHALLELERİ
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 00:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Keçiören ilçesi yüksek kotlar tamamı
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 1.10.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.09.2025 16:00:00
Detay: Şereflikoçhisar İlçesi Yeşilova Mahallesinde 01.10.2025 tarihinde ''0 basınç testi'' yapılacağından 09:00-16:00 saatleri arası 7 saatlik planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Şereflikoçhisar Yeşilova Mahallesi
KALECİK
Arıza Tarihi: 30.09.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 20:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Kalecik içme suyu depo hat vanası arızasından kaynaklı yüksek kotlarda su kesintisi ve basınç problemi yaşanacaktır. Konuyla ilgili olarak Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diler. iyi günler dileriz.
Etkilenen Yerler: Çanşa Kale Mahallesi,Ahikemal Şenyurt Mahallesi,Ahiler Yenice Mahallesi, Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi ve Cuma Saray Mahallesi üst kısımları
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 11:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ ÜST KOTLARI, BEYTEPE MAHALLESİ ÜST KOTLARI
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 30.09.2025 19:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 09:00:00
Detay: Önemli Duyuru; Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 30.09.2025 19:30:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 09:00:00
Detay: Önemli Duyuru; Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Saraycık, Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı, Yenipeçenek, Çiçektepe
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 29.09.2025 23:55:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 29.09.2025 16:40:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 21:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Güzel kent Mahallesi, Devlet Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallesi
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 15:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ÇAYYOLU MAHALLESİ, ALACAATLI MAHALLESİ, KORU MAHALLESİ, MUTLUKENT MAHALLESİ, ÜMİT MAHALLESİ, YAŞAMKENT MAHALLESİ, DODURGA MAHALLESİ, BEYTEPE MAHALLESİ ALT KOTLARI, KONUTKENT MAHALLESİ, AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ
POLATLI
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: : Şentepe mah. Esentepe mah. Gülveren mah. İstiklal mah Şehitlik mah bir bölümü Cumhuriyet mah, Kurtuluş mah. Zafer mah. Yeni mah Basri mah. Mehmet Akif mah bir bölümü,. Çamlıca mah bir bölümü Gazi mah. Karapınar mah Eskipolatlı mah.