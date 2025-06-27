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Antalya'da Gezilecek ve Görülecek Yerler

Antalya'da Gezilecek ve Görülecek Yerler

10:4327/06/2025, Friday
Yeni Şafak
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil sezonu tüm hızıyla açıldı ve Antalya da gezginlerin gözdesi haline geldi. Türkiye'nin turizm başkenti olarak bilinen Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Eğer siz de bu yaz tatilini Antalya'da geçirmeyi planlıyorsanız, Antalya'da gezilecek yerler ve Antalya'da görülecek yerler listenizi şimdiden oluşturmaya başlayın. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve eşsiz plajlarıyla Antalya, unutulmaz bir tatil deneyimi vadediyor. İşte Antalya'da gezilecek ve görülecek yerler.

Yaz aylarının gelişiyle birlikte tatil planları da hız kazandı. Doğayla iç içe olmak, denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler rotalarını Akdeniz’e çevirdi. Antalya'da gezilecek ve görülecek yerler ise bu bölgeye tatil yapmaya hazırlananların ilgi odağı oldu. İşte Antalya’da gezilecek ve görülecek en güzel yerler listesi.

Kaleiçi: Turizm merkezi Antalya'nın köklü tarihini gözler önüne seren Kaleiçi, tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, begonvil kokan dar sokaklarıyla yılın her dönemi bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şehzade Korkut Camisi: Kaleiçi sokakları mevlevihanenin ardından ziyaretçileri, Antalya'yı fetheden Selçukluların camiye çevirmesi nedeniyle "fethin sembolü" olarak kabul edilen Şehzade Korkut Camisi'ne götürüyor. 1896'da çıkan yangında minaresinin üst kısmı yıkılan ve o günden bu yana "Kesik Minare" olarak anılan cami, 2019 yılındaki restorasyon çalışmalarında 123 yıl sonra ilk kez külahına kavuştu. Aslına sadık kalınarak yenilenen cami, akustik atmosferiyle turistlerden ilgi görüyor.

Hadrianus Kapısı: Kenti çevreleyen surlardaki anıtsal kapılarından biri olan Hadrianus Kapısı (üç kapılar) da görülmesi gereken yerlerden biri. İnşası milattan sonra 130 yılına dayanan ve Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti sırasında ona hitaben yapılan kapı, üzerindeki desen ve motiflerle dikkati çekiyor.

Yanartaş: Antalya’nın popüler tatil merkezi Kemer’e bağlı Çıralı’da bulunan Yanartaş, sonsuz ateş olarak anılıyor. Çıralı girişinde bulunan köprüyü geçip sol taraftaki portakal bahçelerinin olduğu kısma vardıktan yaklaşık 3,5 km sonra Yanartaş’a varacaksınız.

Alara Han Kalesi: Antalya’da görülmesi gereken tarihi yerler arasında kaleler de bulunuyor. Alanya’ya yaklaşık 40 km mesafede bulunan Alara Çayı’nın kenarındaki tepenin üstünde bulunan Alara Han Kalesi, Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldı.

Side Antik Kenti

Patara Antik Kenti

Xanthos Antik Kenti

Magydos Antik Kenti

Termessos Antik Kenti

Aspendos Antik Kenti

Perge Antik Kenti

Antalya’da Gezilecek Tarihi Camiler

Murat Paşa Camii

Yivli Minare

Balibey Camii

Alaeddin Camii

Kesk Minare Camii (Korkut Camii, Cami-i Kebir)

Kale Camii (Sultan Süleyman Camii)

Antalya’da Gezilecek Müzeler

Aziz Nikolas (Noel Baba) Müzesi

Antalya Arkeoloji Müzesi

Antalya Plajları

Konyaaltı Plajı

Kleopatra Plajı

Lara Karpuz Kaldıran Plajı

Kemer Plajı

İncekum Plajı

Kaputaş Plajı

Patara Plajı

Çıralı Plajı

Phaselis Plajı

Adrasan Koyu

Antalya ilçeleri hangileri?

Antalya’nın 19 ilçesi alfabetik sıraya göre şöyle:

Akseki

Aksu

Alanya

Demre

Döşemealtı

Elmalı

Finike

Gazipaşa

Gündoğmuş

İbradı

Kaş

Kemer

Kepez

Konyaaltı

Korkuteli

Kumluca

Manavgat

Muratpaşa

Serik

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