Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil sezonu tüm hızıyla açıldı ve Antalya da gezginlerin gözdesi haline geldi. Türkiye'nin turizm başkenti olarak bilinen Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Eğer siz de bu yaz tatilini Antalya'da geçirmeyi planlıyorsanız, Antalya'da gezilecek yerler ve Antalya'da görülecek yerler listenizi şimdiden oluşturmaya başlayın. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve eşsiz plajlarıyla Antalya, unutulmaz bir tatil deneyimi vadediyor. İşte Antalya'da gezilecek ve görülecek yerler.

1 /11 Yaz aylarının gelişiyle birlikte tatil planları da hız kazandı. Doğayla iç içe olmak, denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler rotalarını Akdeniz’e çevirdi. Antalya'da gezilecek ve görülecek yerler ise bu bölgeye tatil yapmaya hazırlananların ilgi odağı oldu. İşte Antalya’da gezilecek ve görülecek en güzel yerler listesi.

2 /11 Kaleiçi: Turizm merkezi Antalya'nın köklü tarihini gözler önüne seren Kaleiçi, tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, begonvil kokan dar sokaklarıyla yılın her dönemi bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini ağırlıyor.

3 /11 Şehzade Korkut Camisi: Kaleiçi sokakları mevlevihanenin ardından ziyaretçileri, Antalya'yı fetheden Selçukluların camiye çevirmesi nedeniyle "fethin sembolü" olarak kabul edilen Şehzade Korkut Camisi'ne götürüyor. 1896'da çıkan yangında minaresinin üst kısmı yıkılan ve o günden bu yana "Kesik Minare" olarak anılan cami, 2019 yılındaki restorasyon çalışmalarında 123 yıl sonra ilk kez külahına kavuştu. Aslına sadık kalınarak yenilenen cami, akustik atmosferiyle turistlerden ilgi görüyor.

4 /11 Hadrianus Kapısı : Kenti çevreleyen surlardaki anıtsal kapılarından biri olan Hadrianus Kapısı (üç kapılar) da görülmesi gereken yerlerden biri. İnşası milattan sonra 130 yılına dayanan ve Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti sırasında ona hitaben yapılan kapı, üzerindeki desen ve motiflerle dikkati çekiyor.

5 /11 Yanartaş : Antalya’nın popüler tatil merkezi Kemer’e bağlı Çıralı’da bulunan Yanartaş, sonsuz ateş olarak anılıyor. Çıralı girişinde bulunan köprüyü geçip sol taraftaki portakal bahçelerinin olduğu kısma vardıktan yaklaşık 3,5 km sonra Yanartaş’a varacaksınız.

6 /11 Alara Han Kalesi : Antalya’da görülmesi gereken tarihi yerler arasında kaleler de bulunuyor. Alanya’ya yaklaşık 40 km mesafede bulunan Alara Çayı’nın kenarındaki tepenin üstünde bulunan Alara Han Kalesi, Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldı.

7 /11 Side Antik Kenti Patara Antik Kenti Xanthos Antik Kenti Magydos Antik Kenti Termessos Antik Kenti Aspendos Antik Kenti Perge Antik Kenti

8 /11 Antalya’da Gezilecek Tarihi Camiler Murat Paşa Camii Yivli Minare Balibey Camii Alaeddin Camii Kesk Minare Camii (Korkut Camii, Cami-i Kebir) Kale Camii (Sultan Süleyman Camii)

9 /11 Antalya’da Gezilecek Müzeler Aziz Nikolas (Noel Baba) Müzesi Antalya Arkeoloji Müzesi

10 /11 Antalya Plajları Konyaaltı Plajı Kleopatra Plajı Lara Karpuz Kaldıran Plajı Kemer Plajı İncekum Plajı Kaputaş Plajı Patara Plajı Çıralı Plajı Phaselis Plajı Adrasan Koyu