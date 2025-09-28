Ankara’da 28 Eylül Pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintileri, binlerce vatandaşı doğrudan etkiledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yaptığı açıklamayla hem planlı hem de plansız su kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı.





Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek?





ASKİ’nin bilgilendirmesine göre kesintiler, bazı ilçelerde gece yarısına kadar çözülecek. Ancak Sincan, Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut gibi yoğun nüfuslu bölgelerde sorunların tamamen giderilmesi için çalışmaların 29 Eylül sabah 09.00’a kadar sürebileceği bildirildi.