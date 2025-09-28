Ankara’da 28 Eylül Pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintileri, gün boyu başkentin gündemini meşgul ediyor. ASKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, Altındağ ve Mamak’ta EnerjiSA’nın trafo bakım çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler uygulanırken, Sincan, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut’ta yoğun kullanım sonucu depolardaki su seviyelerinin düşmesi kesintilere yol açtı. Beypazarı’nın bazı mahallelerinde de arıza kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Ankara’da suların büyük bölümde gece yarısına kadar verilmesi planlanırken, bazı ilçelerde çalışmaların 29 Eylül sabah 09.00’a kadar sürebileceği bildirildi. Vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti hangi mahalleleri kapsıyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte ASKİ 28 Eylül Ankara su kesintisi detayları, ilçelere göre program ve suyun geliş saatleri…
Ankara su kesintisi 28 Eylül Pazar günü binlerce vatandaşı etkiledi. Sabah 08.00’den itibaren başlayan kesintiler, Altındağ ve Mamak’ta EnerjiSA çalışmaları, Sincan, Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut’ta depoların boşalması, Beypazarı’nda ise arıza nedeniyle devam ediyor. ASKİ’nin açıklamasına göre birçok ilçede sular en geç gece yarısı verilmiş olacak. Ancak bazı bölgelerde kesinti süresi 29 Eylül sabah 09.00’a kadar uzayabilir. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek, hangi mahalleler etkilenecek? İşte 28 Eylül ASKİ Ankara su kesintisi detayları…
Ankara’da 28 Eylül Pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintileri, binlerce vatandaşı doğrudan etkiledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yaptığı açıklamayla hem planlı hem de plansız su kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı.
Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek?
ASKİ’nin bilgilendirmesine göre kesintiler, bazı ilçelerde gece yarısına kadar çözülecek. Ancak Sincan, Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut gibi yoğun nüfuslu bölgelerde sorunların tamamen giderilmesi için çalışmaların 29 Eylül sabah 09.00’a kadar sürebileceği bildirildi.
ANKARA SU KESİNTİSİ PROGRAMI
SİNCAN
Arıza Tarihi: 28.09.2025 17:30:00
Tamir Tarihi: 29.09.2025 09:00:00
Detay: Sincan İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Saraycık Mahallesi Osmanlı Mahallesi Pınarbaşı Mahallesi Malazgirt Mahallesi Tandoğan Mahallesi Çİmşit Mahallesi Fatih Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Plevne Mahallesi Akşemsettin Mahallesi İstasyon Mahallesi
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 28.09.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.09.2025 23:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: Sayın abonelerimiz, Enerji-sa tarafından yapılacak olan trafo bakım onarım çalışması sebebiyle P-11 içme suyu terfi istasyonumuza enerji verilemeyecek olup bu nedenle geniş çaplı su kesintisi yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol mahallelerinin tamamı ile Battalgazi ve Doğantepe mahallelerinin üst kotları
MAMAK
Arıza Tarihi: 28.09.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.09.2025 23:00:00
Detay: MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ: SAYIN ABONELERİMİZ, ENERJİ-SA TARAFINDAN YAPILACAK OLAN TRAFO BAKIM-ONARIMÇALIŞMASI SEBEBİYLE P-11 İÇME SUYU TERFİ İSTASYONUMUZA ENERJİ VERİLEMEYECEK OLUP, BU NEDENLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLER, SABIR VE ANLAYIŞINIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.
Etkilenen Yerler: BAŞAK MAHALLESİ, EKİN MAHALLESİ, BOSTANCIK MAHALLESİ , ALTIAĞAÇ MAHALLESİ, KARAAĞAÇ MAHALLESİ HARMAN MAHALLESİ ve HÜSEYİNGAZİ MAHALLESİ ÜST KOTLARI
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 28.09.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 28.09.2025 17:00:00
Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Ülkü sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır (VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ)
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Ülkü sokak ve Başağaç mahallesi civarı
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 28.09.2025 16:00:00
Tamir Tarihi: 28.09.2025 19:00:00
Detay: Beypazarı ilçesi Kurtuluş mahallesi Milli Egemenlik sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır (VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ)
Etkilenen Yerler: :Beypazarı ilçesi Kurtuluş mahallesi Milli Egemenlik sokak ve Kurtuluş mahallesi civarı
ENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 28.09.2025 15:30:00
Tamir Tarihi: 29.09.2025 09:00:00
Detay: Yenimahalle İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE TAMAMI
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 28.09.2025 16:50:00
Tamir Tarihi: 29.09.2025 09:00:00
Detay: Keçiören ilçesi genelinde yoğun kullanım aşırı su sarfiyatı kaynaklı depoların boşalması sebebi ile susuzluk - basınç düşüklüğü ve su alamama şikayetleri yaşanmaktadır kullanımın azalması ile birlikte hatların toparlanması zaman alacaktır bilğinize sunarız
Etkilenen Yerler: keçiören ilçesi yüksek kotların geneli etkilenmektedir
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 28.09.2025 17:30:00
Tamir Tarihi: 29.09.2025 09:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi