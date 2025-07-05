Aşure günü tek gün oruç tutulur mu? Muharrem ayının 10. günü (Aşure Günü) oruç tutmanın önemi ve fazilerleri

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: 'Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203[1163]).

Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, 3/92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69[2004]).



