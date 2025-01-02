ATM'lerde para çekme limitleri değişti: Düzenleme büyük kolaylık sağlayacak

Türkiye’de bankalar, yeni yılla birlikte ATM para çekme limitlerini yükseltti. Daha önce 10 bin TL olarak uygulanan günlük para çekme limitleri, birçok bankada 15 bin TL’ye çıkarıldı. Bazı bankalar ise limitlerini 20 bin TL’ye kadar yükselterek müşterilerine daha esnek nakit erişimi sağladı. Yeni düzenlemeyle, müşterilerin bankacılık işlemlerinde kolaylık sağlanması ve artan nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
Yeni düzenleme, müşterilerin günlük nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyor. Özellikle yüksek tutarlarda nakit çeken kullanıcılar için bu artış, önemli bir kolaylık sağladı.
QR KOD İLE PARA ÇEKME LİMİTİ DE ARTIRILDI
ATM’lerden QR kod ile para çekme işlemlerinde de limit artırımı yapıldı. Bankaların mobil uygulamalarını kullanan müşteriler, artık daha yüksek tutarlarda nakit çekim işlemi gerçekleştirebilecek. Bu gelişme, özellikle kart taşımayan ya da acil nakit ihtiyacı duyan kullanıcılar için avantaj sağlıyor.
ATM’LERDE KÜÇÜK BANKNOT KULLANIMI AZALIYOR
Son dönemde ATM’lerde küçük banknot kullanımı kademeli olarak azaltıldı. 10 TL ve 20 TL’lik banknotların çoğu ATM’den kaldırılırken, bu bölümlere 200 TL’lik banknotlar yerleştirildi. Bazı bankalar ise 50 TL ve 100 TL’lik banknotları da kullanıma kapattı.
Bu durum, bankaların artan nakit talebine yanıt verebilmek ve ATM’lerin daha uzun süre dolu kalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Ancak, özellikle küçük tutarda nakit çekmek isteyen kullanıcılar için zorluk oluşturduğu belirtiliyor.
500 ve 1000 TL’LİK BANKNOTLAR TEDAVÜLE GİRMEDİ
Kur artışlarının ardından Türkiye’de en yüksek banknot olan 200 TL’nin değeri yaklaşık 5.5 dolara kadar düştü. Ancak, Merkez Bankası henüz 500 TL ve 1000 TL’lik banknotları tedavüle sokmadı.
Bu durum, bankaların ATM’lere sık sık nakit eklemek zorunda kalmasına ve operasyonel zorluklarla karşılaşmasına neden oluyor. Çözüm olarak, ATM’lerde büyük banknotların daha fazla kullanılması tercih ediliyor.
MÜŞTERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
1- Limit Artışı: 10 bin TL olan çekim limitleri, 15 bin TL’ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL’ye çıkarıldı.
2- QR Kod Kolaylığı: Mobil uygulamalarla yapılan çekimlerde daha yüksek tutarlara erişim mümkün oldu.
3- Küçük Banknot Sorunu: Küçük tutarlarda nakit çeken kullanıcılar, yalnızca 200 TL banknot çekebilme kısıtlamasıyla karşı karşıya.