ATM'lerde para çekme limitleri değişti: Düzenleme büyük kolaylık sağlayacak

MÜŞTERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

1- Limit Artışı: 10 bin TL olan çekim limitleri, 15 bin TL’ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL’ye çıkarıldı.

2- QR Kod Kolaylığı: Mobil uygulamalarla yapılan çekimlerde daha yüksek tutarlara erişim mümkün oldu.

3- Küçük Banknot Sorunu: Küçük tutarlarda nakit çeken kullanıcılar, yalnızca 200 TL banknot çekebilme kısıtlamasıyla karşı karşıya.