Bayram namazı için geri sayım başladı. 2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı camilerde bayram namazı kılınacak ve bayram başlayacak. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı vakitleri belli oldu mu? İşte detaylar.
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşayacak. Bayramın ilk günü kılınan bayram namazı, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip. Bu yıl Bayram namazı hangi ilde kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il namaz saatleri.
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı namazı vakitleri paylaşıldı. İşte, bayram namazı saatleri:
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
İstanbul'da 30 Mart 2025 Pazar sabahı bayram namazı saati: 07:22'dir.
ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
Ankara'da 30 Mart 2025 Pazar sabahı bayram namazı saati: 07:07'dir.
İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
İzmir'de 30 Mart 2025 Pazar sabahı bayram namazı saati: 07:30'dur.
ADANA'DA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
Adana'da 30 Mart 2025 Pazar sabahı bayram namazı saati 06:57'dir.
BURSA'DA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
Bursa'da 30 Mart 2025 Pazar sabahı bayram namazı saati 07:22'dir.
BAYRAM NAMAZI KILINIŞI
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte:
1. Rekat Kılınışı
*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat Kılınışı
*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.