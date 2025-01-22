BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB Bedelli askerlik takvimi açıklandı! İşte celp, sevk, yemin töreni ve terhis tarihleri

Bedelli askerlik hizmeti için sınıflandırma sonuçları 23 Ocak tarihinde belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan takvim ile, 2025 yılı celp, sevk, yemin töreni ve terhis tarihleri de netleşmiş oldu. Bedelli askerlik yerlerini sorgulamak isteyen adaylar işlemlerini e-Devlet'in 'Askerliğim' uygulaması üzerinden T.C kimlik No bilgileri ile öğrenebilecek. İşte 2025 bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemleri ve faaliyet takvimi.

1 /8 Bedelli askerlikten yararlanarak başvuruların tamamlayan adaylar askerlik yerlerinin açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü 2025 yılı için faaliyet takvimine göre bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 23 Ocak Çarşamba günü belli olacak. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının ardından sevk tarihlerinde askeraltına alınacak adaylar belirlenen tarihlerde birliklerine teslim olacak. İşte 2025 bedelli askerlik yerleri sorgulama sayfası ve askerlik faaliyet takvimi.

2 /8 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 23 Ocak tarihinde ilan edilecek.





3 /8 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar sorgulamalarını, e-Devlet'in (Askerliğim) bölümünden gerçekleştirebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI



4 /8 BEDELLİ ASKERLİK FAALİYET TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) 2025 yılı bedelli askerlik faaliyet takvimini yayınladı.

5 /8 BEDELLİ ASKERLİK ŞEHİRLERİ HANGİLERİ?

Bedelli askerlik yapılabilecek iller arasında; İstanbul, Aydın, İzmir, Burdur, Sivas, Manisa, Antalya, Tokat, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Bilecik, Hatay, Kütahya, Ankara yer alıyor.

6 /8 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLDU?

Memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 2025 yılında 243 bin 13 TL oldu.

7 /8 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADARDI?

Bedelli askerlik ücreti 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti.