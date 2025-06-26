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BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı…

BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı…

17:2626/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>BİLSEM öğretmen ataması sonuçları</p>
BİLSEM öğretmen ataması sonuçları

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğretmen atama sonuçları, tercih süreci sonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre yapılacak. Adaylar, BİLSEM öğretmen ataması tercih sonucu sorgulama işlemlerini meb.gov.tr veya orgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden gerçekleştirebilecekler. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri ve tercih yapmaya esas puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılıyor. Peki BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? İşte, meb.gov.tr BİLSEM öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı…

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğretmen atama sonuçları için tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmiş durumda. Atama sürecinde kendi illerinde boş kontenjanı bulunan kurumları tercih eden binlerce aday, büyük bir heyecanla sonuçlara odaklandı. MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda açıklanacak olan bu sonuçlar, öğretmenlerin gelecekleri adına önemli bir dönüm noktası olacak. Peki BİLSEM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB’den yayınlanan duyurunun detayları.


BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre BİLSEM atama sonuçları 26 Haziran (bugün) erişime açılıyor. Tercih yapan adaylar sonuçlara meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.


e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.



BİLSEM öğretmen ataması sonuçlar açıklandığında sorgulama sayfası haberimize eklenecektir. Yerleştirme işlemleri, puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirme işlemi Bakanlık tarafından yapılacak.

Yerleştirmesi yapılan adaylar, tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 30 Haziran 2025’ten itibaren yapılacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanan duyuruda detaylar yer alacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMASI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

BİLSEM öğretmen ataması tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler, çalıştıkları kurumlardan tebliğ ve ilişik kesme işlemlerini 30 Haziran tarihinden itibaren yapabilecek. Tercih işlemleri, puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek.

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BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı…