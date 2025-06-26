BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğretmen atama sonuçları için tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmiş durumda. Atama sürecinde kendi illerinde boş kontenjanı bulunan kurumları tercih eden binlerce aday, büyük bir heyecanla sonuçlara odaklandı. MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda açıklanacak olan bu sonuçlar, öğretmenlerin gelecekleri adına önemli bir dönüm noktası olacak. Peki BİLSEM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB’den yayınlanan duyurunun detayları.