UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Gençlik Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, St.Gilloise’yi evinde ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde diğer önemli karşılaşmalar Manchester City - Bayer Leverkusen ile Bodo Glimt - Juventus takımları arasında kıyasıya mücadele yaşanacak. UEFA Gençlik Ligi’nde de dikkat çeken maçlar oynanacak. Bunlardan biri de Chelsea - Barcelona maçı olacak. AFC Şampiyonlar Ligi de birbirinden önemli maçlar var. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var ve saat kaçta? İşte 25 Kasım Salı gününün maç programı.

1 /9 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Gençlik Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında güçlü rakibi St.Gilloise’yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev mücadeleler var. Ajax - Benfica ve B.Dortmund - Villarreal karşılaşmaları günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor. UEFA Gençlik Ligi’nde ise genç yetenekler sahne alacak; Chelsea - Barcelona maçı merakla bekleniyor. Asya futbolunun en prestijli organizasyonu AFC Şampiyonlar Ligi’nde de kritik sınavlar var. “Bugün hangi maçlar oynanacak? Hangi takım saat kaçta?” sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 25 Kasım Salı gününün güncel maç programı.

2 /9 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 13:00 Gangwon - Machida AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 13:00 Shanghai Port - FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

3 /9 15:15 Chengdu Rongcheng - Hiroshima AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 18:00 Chelsea - Barcelona UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

4 /9 18:00 Dortmund - Villarreal UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 19:00 Al Wahda - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

5 /9 19:00 Sepahan FC - Al Hussein AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 20:45 Ajax - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

6 /9 20:45 Galatasaray - St.Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1 23:00 Bodo Glimt - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

7 /9 23:00 Chelsea - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 B.Dortmund - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

8 /9 23:00 Manchester City - Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1 23:00 Marsilya - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5