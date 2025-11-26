Bugünkü maç programı: Bugün hangi maçlar oynanacak? 26 Ekim Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos - Real Madrid takımları kıyasıya mücadele edecek. Atletico Madrid’in rakibi Inter. Bir diğer çekimeli maç ise Liverpool ile PSV arasında yaşanacak. UEFA Gençlik Ligi’nde de heyecan dorukta. Arsenal’ın rakibi Bayern Münih. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Ekim Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

2 /9 Bugün hangi maçlar var? 16:00 Arsenal - Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 18:00 Frankfurt - Atalanta UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 20:45 Kopenhag - Kairat Almaty UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

3 /9 20:45 Pafos - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 Arsenal - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 Atletico Madrid - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

4 /9 23:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5 23:00 Liverpool - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4 23:00 Olympiakos - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2 23:00 PSG - Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3 23:00 Sporting Lisbon - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6

5 /9 Yarın hangi maçlar var? 27 Kasım kimin maçı oynanacak? 15:30 Brezilya - İtalya FiFA U17 Dünya Kupası 3'üncülük Plus FIFA 19:00 Portekiz - Avusturya FiFA U17 Dünya Kupası Final Plus FIFA 20:45 Roma - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Aston Villa - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Porto - Nice UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi TRT 1 20:45 Feyenoord - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

6 /9 20:45 Lille - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Ludogorets - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 PAOK - Brann UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Viktoria Plzen - Freiburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

7 /9 20:45 Hamrun - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Lech Poznan - FC Lausanne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Omonia - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Sigma Olomouc - NK Celje UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

8 /9 20:45 Uni. Craiova - Mainz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 20:45 Zrinjski - Hacken UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok 23:00 Real Betis - Utrecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Bologna - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Kizilyildiz - FCSB UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 G.A. Eagles - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Genk - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Nottingham Forest - Malmö UEFA Avrupa Ligi tabii Spor