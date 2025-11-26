Yeni Şafak
Bugünkü maç programı: Bugün hangi maçlar oynanacak? 26 Ekim Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

10:0226/11/2025, Çarşamba
Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos - Real Madrid takımları kıyasıya mücadele edecek. Atletico Madrid’in rakibi Inter. Bir diğer çekimeli maç ise Liverpool ile PSV arasında yaşanacak. UEFA Gençlik Ligi’nde de heyecan dorukta. Arsenal’ın rakibi Bayern Münih. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Ekim Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. PSG evinde Tottenham'ı konut ediyor. Bugün, Eintracht Frankfurt - Atalanta maçının yanında birbirindene çekişmeli çok sayıda maç oynanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Ekim Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var?

16:00 Arsenal - Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Frankfurt - Atalanta UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

20:45 Kopenhag - Kairat Almaty UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

20:45 Pafos - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Arsenal - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Atletico Madrid - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

23:00 Liverpool - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

23:00 Olympiakos - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 PSG - Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

23:00 Sporting Lisbon - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6

Yarın hangi maçlar var? 27 Kasım kimin maçı oynanacak?

15:30 Brezilya - İtalya FiFA U17 Dünya Kupası 3'üncülük Plus FIFA

19:00 Portekiz - Avusturya FiFA U17 Dünya Kupası Final Plus FIFA

20:45 Roma - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Aston Villa - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Porto - Nice UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi TRT 1

20:45 Feyenoord - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Lille - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Ludogorets - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 PAOK - Brann UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Viktoria Plzen - Freiburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Hamrun - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Lech Poznan - FC Lausanne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Omonia - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Sigma Olomouc - NK Celje UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Uni. Craiova - Mainz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Zrinjski - Hacken UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Real Betis - Utrecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Bologna - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Kizilyildiz - FCSB UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 G.A. Eagles - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Genk - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Nottingham Forest - Malmö UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Panathinaikos - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Glasgow Rangers - Braga UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Aberdeen - Noah UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Breidablik - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

23:00 FC Drita - Shkendija UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Fiorentina - AEK UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Jagiellonia - KuPS UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Legia Varşova - Sparta Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Rijeka - AEK Larnaca UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Strasbourg - Crystal Palace UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#maç programı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

