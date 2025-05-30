2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım sona erdi. 2025 İOKBS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler için bursluluk parası ödeme tarihleri ve tutarlar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs, yıl boyunca 12 ay kesintisiz şekilde ödenecek. Peki, Bursluluk ödemeleri ne zaman başlayacak? İOKBS ilk ödemeler ne zaman, hangi ay ödenecek? Bursluluk parası ödeme tarihleri 2025 ile ilgili detaylar haberimizde.

1 /5 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden açıklandı. Sınav sonucunda burs almaya hak kazanan ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıf) ve lise (9, 10, 11. sınıf) öğrencileri, 12 ay boyunca burs desteği alacak. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, burs ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılacak. Peki; İOKBS ortaokul, lise bursu kaç TL? Burs parası ne zaman yatacak?

2 /5 BURSLULUK MİKTARI NE KADAR? 2025 yılı itibarıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında öğrencilere sağlanan aylık burs miktarı, Ocak-Haziran dönemi için 2.015 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, memur maaş katsayılarına endeksli olarak her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenmektedir. 2025 Temmuz-Aralık dönemi için burs miktarı ise Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranına göre yeniden belirlenecek ve açıklanacaktır.

3 /5 İOKBS BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATMAYA BAŞLAR? Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

4 /5 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açıldı. İOKB sonuçları saat 10.00'da sınava giren adayların erişimine açıldı. Bu yıl tam 1 milyon 23 bin 577 öğrenci sınava başvurdu. Öğrenciler sonuçları sabırsızlıkla beklerken, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs almaya hak kazananlar da netleşmiş oldu.









