5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı Bursluluk Sınavı için başvurular, 3-10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. 2025 MEB bursluluk sınavı için gözler, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığına çevrildi. İOKBS sınav giriş belgeleri 20 Nisan’da açıklanacak. Peki MEB 2025 bursluluk sınavı ne zaman, sınav saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte sınıflara göre soru sayıları.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri kapsayan bir sınavdır. Peki, İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 MEB İOKBS sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...
İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
İOKBS sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri, sınavdan yedi gün önce, 20 Nisan 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler için 2025 yılı bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Sınav, 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
BURSLULUK SINAVI SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ
Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.
BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
5, 6 ve 7’nci sınıflar için soru İOKBS bursluluk sınavı soru sayısı
Türkçe 20
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi) 20
9, 10 ve 11’inci sınıflar için soru İOKBS bursluluk sınavı soru sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı 20
Matematik 20
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 20
Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi) 20