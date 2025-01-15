BYD Atto 3 tasarım 2025 yılında önemli değişikliklere uğruyor. Daha keskin hatlar ve dinamik bir duruş ile gelen araç, genç ve dinamik bir kitleye hitap ediyor. İç mekan da modern ve şık bir görünüme kavuşuyor. Peki 2025 BYD Atto 3 tasarımı nasıl olacak? İşte BYD Atto 3 tasarım detayları.

1 /8 BYD Atto 3 2025 model olarak yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor. Çinli otomotiv üreticisi BYD, 2025 model Atto 3 için Çin'de onay başvurularını tamamladı ve yenilenen modelin tasarımı ortaya çıktı. Çin’de bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulması beklenen aracın yenilenen versiyonun, 430 km ve 510 km menzil sunan iki batarya seçeneği ile öne çıkıyor. Sportif ve aerodinamik çizgileri ile öne çıkan araç, ejderha yüzü olarak adlandırılan karakteristik tasarım dilini koruyor.

2 /8 BYD Atto 3 tasarım özellikleri nedir? BYD Atto 3, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin kompakt SUV segmentindeki tamamen elektrikli bir modelidir. 2025 yılında yenilenen tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekmektedir. 7.3 saniye 0-100 km/s Hızlanma Süresi, 420 km WLTP Karma Sürüş Menzili, 28 dakika %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi mevcuttur.

3 /8 Atto 3, modern ve aerodinamik bir dış görünüme sahiptir. Ön ayarlanabilen, markanın "Ejderha Yüzü" olarak adlandırılan tasarım diliyle şekillendirilmiş LED farlar ve şık bir ızgara bulunur. Yan profilde keskin hatlar ve sportif bir durma sergileyen araç, yukarı doğru eğimli omuz çizgisi ve dinamik jant tasarımıyla öne çıkar. Arka bölümde ise araç genişliği boyunca uzanan stop lambaları mevcuttur.

4 /8 BYD ATTO 3 modelimizde de yer alan Blade Batarya ise yüksek deneyimin en somut ürünüdür. Blade Batarya’nın ham maddesi Lityum demir fosfat, yavaş ısı üretimi, düşük ısı salınımı ve oksijen salınımı olmaması gibi birçok faydalı özelliği beraberinde getirir. BYD ATTO 3, 110 kW’lık DC hızlı şarj kapasitesine sahiptir. Bu sayede, DC hızlı şarj istasyonlarını kullanarak, otomobilinizin bataryasını %30’dan %80 doluluk oranına sadece 28 dakikada getirebilirsiniz.

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BYD ATTO 3 Teknik Özellikleri Model Design Karma Menzil (km) 420 (WLTP) 0-100 km/s Hızlanma Süresi 7.3 Maksimum Hız (km/s) 160 Maksimum Güç (kW) 150 Jant 18" Alüminyum Alaşımlı Batarya Tipi BYD Blade Batarya (LFP)



6 /8 BYD ATTO 3 fiyatı ne kadar? BYD ATTO 3 SÖRF MAVİSİ 1.494.500 ₺

7 /8 BYD DOLPHINSÖRF MAVİSİ + DAĞ GRİSİ FİYATI 1.284.500 ₺