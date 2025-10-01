Cumhuriyet Bayramı tatili 2025: 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Kamu, özel sektör, okullar ve bankalar tatil mi? İşte tarihler

Cumhuriyet’in 102. yılına yaklaşırken 28 Ekim ve 29 Ekim 2025 tatil düzeni merak konusu oldu. 28 Ekim Salı günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta resmi tatil ilan edildi. Bu kapsamda kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, noterler ve PTT şubeleri kapalı olacak. Özel sektörde ise 29 Ekim tatili zorunlu tutulurken, 28 Ekim öğleden sonrası işverenin inisiyatifine bırakılıyor. Vatandaşlar, 1,5 günlük resmi tatilde hem bayram coşkusunu yaşayacak hem de resmi işlemlerini buna göre planlayacak.
29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü olan 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, resmi tatil kapsamında tüm yurtta coşkulu kutlamalar yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, üniversiteler, bankalar, noterler ve borsa kapalı olacak. Ayrıca PTT şubeleri de hizmet vermeyecek. Yalnızca sağlık alanında acil servisler ve zorunlu hizmetler devam ederken, poliklinikler ve normal randevu işlemleri yapılmayacak.
Resmi tatil kapsamında devlet daireleri tamamen kapalı olurken, öğrenciler için de 29 Ekim tatili geçerli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler 29 Ekim günü tatil yapacak.
28 Ekim 2025 yarım gün tatil uygulaması
Cumhuriyet Bayramı öncesinde geleneksel olarak uygulanan yarım gün tatil, 2025 yılında da geçerli olacak. 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00’ten itibaren kamu kurumları yarım gün çalışacak. Bu nedenle vatandaşlar resmi işlemlerini öğleden önce halletmek durumunda kalacak.
Bu uygulama sayesinde 28-29 Ekim tarihleri toplamda 1,5 günlük bir resmi tatil anlamına geliyor. Tatilin hafta içine denk gelmesi nedeniyle çalışanlar kısa süreliğine de olsa bayram coşkusunu yaşayacak.
Özel sektörde tatil nasıl uygulanacak?
Resmi tatiller yalnızca kamu çalışanlarını değil, özel sektörü de ilgilendiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel sektörde de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Yani özel sektör çalışanları da bu günde izinli olacak.
Ancak 28 Ekim öğleden sonrası özel sektör için her zaman zorunlu tatil değil. Çalışanların öğleden sonra işten erken çıkması işverenin inisiyatifine bırakılıyor. İşverenin çalışanlarını mesaiye çağırması durumunda, bu sürenin fazla mesai kapsamında değerlendirilmesi ve ek ücret ödenmesi gerekiyor. Çoğu özel şirket, kamuya paralel şekilde öğleden sonra yarım gün tatil uygulamasını hayata geçiriyor.
29 Ekim’de hangi kurumlar kapalı olacak?
Cumhuriyet Bayramı’nda valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar ve tüm kamu kurumları hizmet vermeyecek. Eğitim kurumları tatil olacak ve öğrenciler ders başı yapmayacak. Finans sektöründe de bankalar, Borsa İstanbul, noterler ve PTT şubeleri kapalı olacak. Vatandaşlar bu tarihlerde resmi işlemlerini yapamayacak.
Sağlık alanında ise yalnızca acil servisler ve nöbetçi bölümler hizmet vermeye devam edecek. Poliklinikler ve rutin muayeneler ise 30 Ekim’den itibaren yeniden başlayacak.
Cumhuriyet’in 102. yılı coşkuyla kutlanacak
Cumhuriyet’in ilanının üzerinden geçen 102 yıl, her zamanki gibi büyük bir gurur ve coşkuyla karşılanacak. Tüm Türkiye’de resmi törenler, konserler, fener alayları ve çeşitli etkinliklerle kutlamalar yapılacak. Özellikle büyük şehirlerde meydanlarda düzenlenecek etkinliklere yoğun katılım bekleniyor.