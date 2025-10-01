Cumhuriyet Bayramı tatili 2025: 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Kamu, özel sektör, okullar ve bankalar tatil mi? İşte tarihler





29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?





Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü olan 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, resmi tatil kapsamında tüm yurtta coşkulu kutlamalar yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, üniversiteler, bankalar, noterler ve borsa kapalı olacak. Ayrıca PTT şubeleri de hizmet vermeyecek. Yalnızca sağlık alanında acil servisler ve zorunlu hizmetler devam ederken, poliklinikler ve normal randevu işlemleri yapılmayacak.





Resmi tatil kapsamında devlet daireleri tamamen kapalı olurken, öğrenciler için de 29 Ekim tatili geçerli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler 29 Ekim günü tatil yapacak.